Emmy 2024: Los momentos más memorables de la gala

Los Emmy 2024 se vivieron con mucha nostalgia, recordando series que han marcado la historia, con reencuentros, bromas, besos y más momentos inolvidables. Aquí lo más destacado de la gala

Nostalgia, esa fue la emoción principal de la ceremonia número 75 de los Premios Emmy, donde los grandes ganadores de la noche fueron ‘Succession’, ‘The Bear’ y ‘Bronca’.

Se desarrolló este lunes 15 de enero en Los Ángeles, tras cuatro meses de espera debido a las huelgas en Hollywood, fue un viaje nostálgico a través de los programas que definieron la televisión en los últimos 75 años.

De las sitcoms de los 70, pasando por la revolucionaria División Miami, con gran tino, más allá del reparto de estatuillas, la fiesta de la Academia televisiva celebró a esas series que dejaron su huella en la pantalla chica como ‘Los Soprano’ -que acaba de cumplir 25 años-, ‘Cheers’, ‘Mad Men’ y hasta la legendaria ‘Yo quiero a Lucy’.

A pesar de que ya llevamos varios días de ceremonias, algunas estrellas se las arreglaron para brillar previo al show.

Selena Gómez, Pedro Pascal, Jessica Chastain, Jeremy Allen White, y Elizabeth Debicki, entre otros, fueron parte de este desfile repleto de glamour y estilo.

Homenaje a Christina Applegate

Todos los presentes en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, rindieron homenaje a Christina Applegate, quien apareció en la ceremonia para entregar el primer premio de la noche.

La actriz fue diagnosticada con esclerosis múltiple en agosto de 2021. Entró al escenario usando un bastón, el público aplaudió de pie y ella dijo: “Están burlándose de mí parándose cuando tengo esta discapacidad”.

Sin duda, sigue siendo sinónimo de carisma, hilaridad y frescura. ¡Legendaria!

¿Qué le pasó a Pedro Pascal en el brazo?

Luego de verlo en varias ceremonias con el brazo inmovilizado, Pedro decidió revelar qué le pasó.

Subió al escenario y dijo: “Hoy es un buen momento para decir que… Kieran Culkin me pateó el trasero”, dijo el actor. Series y películas de estreno en plataformas streaming en enero de 2024.

Mientras tanto, enfocaban a Culkin, quien mostró una cara completamente seria. Unos segundos después, Pedro soltó su risa, Culkin y todo el auditorio. Grey’s Anatomy pasa a la historia

Uno de los grandes momentos de la noche fue el reencuentro de algunos de los protagonistas de la serie médica Grey’s Anatomy, que se convirtió en el drama médico más longevo en la historia de la televisión.

Al aire desde el año 2005, con 20 temporadas y 400 capítulos, la serie pasa a la historia.

En esta gala se presentaron: Ellen Pompeo, Katherine Heigl, James Pickens, Chandra Wilson y Justin Chambers.

El beso de la noche

Una de las series más premiadas de la noche fue ‘The Bear’.

Cuando los actores subieron a recoger el galardón por ‘Mejor Serie de Comedia’, Ebon Moss-Bachrach no pudo contener la emoción y lo celebró con un apasionado beso a su compañero de reparto Matty Matheson.

El hecho generó sorpresa entre sus compañeros, gritos y aplausos del público.

Leyendas

Tina Fey y Amy Poehler aparecieron en el escenario en una representación del escritorio de ‘Weekend Update’, la sección de Saturday Night Live que protagonizaron por años.

Fey anunció que el especial de la gira de despedida de Elton John era el ganador de la categoría Mejor Show de Variedades En Vivo.

Así este momento icónico de la noche pasó a la historia, pues no solo por la reunión de las comediantes, sino porque gracias a este premio Emmy, Elton John se convirtió en un EGOT.

Un EGOT quiere decir ser parte de un muy selecto grupo de artistas que logran ganar cuatro de los más importantes premios de la industria: Emmy, Grammy, el Oscar y el premio Tony.

Con este reconocimiento, Elton John se convirtió en la 19ª persona en reunir los cuatro galardones.

Canción de ‘Friends’, en memoria a Matthew Perry

La gala de los Emmy incluye un momento para recordar a los actores y miembros de la industria que fallecieron durante el año 2023.

El momento incluyó el coro de la canción de ‘Friends’, ‘All be there for you’, en memoria a Matthew Perry.

También se recordó a la actriz Kirstie Alley, ícono de los años ochenta y noventa por su papel en la serie ‘Cheers’ y la saga de películas ‘Mira quién habla’, fallecida en diciembre pasado.

