Ecuador: Plan de seguridad con Estados Unidos durará cinco años

jueves, enero 25, 2024

La jefa del Comando Sur, general Laura Richardson, habló sobre las acciones en materia de seguridad que Estados Unidos quiere implementar en el país

Desde el 23 de enero, el asesor especial del presidente Biden para las Américas, Christopher Dodd, y la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), general Laura Richardson, han mantenido reuniones con altas autoridades del gobierno ecuatoriano, incluyendo al presidente Daniel Noboa. Esta visita es una muestra del apoyo de Estados Unidos al Ecuador tras el aumento de la violencia. Además de la entrega de equipamiento y financiamiento para las fuerzas del orden, los Estados Unidos han explicado que han previsto un plan de seguridad para Ecuador con duración de cinco años con base a un acuerdo de cooperación marítima firmado entre ambas naciones.

“Tenemos varias cosas que hemos hecho muy recientemente con Ecuador. Por ejemplo, la Hoja de Ruta de Asistencia de Seguridad, llamada ESAR, con Ecuador. Y solo hay otro país en la región con el que tenemos firmada esta hoja de ruta. Eso implica un plan de cinco años, establece la hoja de ruta para la cooperación en materia de seguridad que haremos. Hemos creado un grupo de trabajo de defensa bilateral y así hacemos intercambios entre el Pentágono y Ecuador”, dijo la comandante Richardson al medio ecuatoriano Primicias.

Además, Richardson indicó que con Ecuador también se ha aprobado el “marco bajo el cual el personal militar estadounidense opera en un país extranjero)”. El 24 de enero, la Corte Constitucional (CC) determinó que el acuerdo alcanzado entre Ecuador y Estados Unidos, conocido como “acuerdo sobre operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas”, no necesita ser aprobado por el Legislativo, por lo que puede entrar en vigencia si Noboa lo ratifica. Este convenio fue suscrito el 27 de septiembre de 2023, un mes antes de que Guillermo Lasso finalizara su mandato presidencial, y tiene como objetivo llevar a cabo operaciones conjuntas para contrarrestar actividades marítimas transnacionales ilícitas, como el tráfico de drogas, migrantes, armas de destrucción masiva y la pesca ilegal.

El objetivo principal es que ambas naciones puedan prevenir, identificar, combatir e impedir las actividades marítimas transnacionales ilícitas, respondiendo a la necesidad urgente de luchar contra el crimen organizado a nivel internacional. Además, establece las regulaciones para aviones, autoridades y barcos pertenecientes a las fuerzas del orden o instituciones de ambos países; estos deben estar claramente identificados y contar con la respectiva autorización del Estado correspondiente.

Estos acuerdos, indicó la comandante, permitirán más presencia militar estadounidense en Ecuador para “cooperación en materia de seguridad, de los equipos de capacitación móviles, de los intercambios temáticos, los intercambios de pequeñas y medianas empresas, etc”. Richardson explicó a Primicias que, por ejemplo, la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur para la detección y el seguimiento del tráfico ilícito de drogas, marítimo y aéreo, con sede en Key West (Florida) realiza misiones en Galápagos debido a las actividades ilícitas que han detectado alrededor del archipiélago.

Sobre los diálogos de alto nivel que mantuvo esta semana, la comandante estadounidense dijo que “el propósito de las reuniones era escuchar. Nos reunimos con el Presidente y el gabinete… La cita se centró en la seguridad y la situación actual en Ecuador, los tremendos esfuerzos para contrarrestar la actividad criminal, la decisión del presidente Noboa de declarar a esas 22 pandillas como organizaciones terroristas y autorizar a los militares y los policías que trabajen juntos, lo cual es muy importante y les ha ido muy bien en esas misiones… (También) Fue realmente bueno reunirnos con la Fiscal General para escuchar su perspectiva. También visitamos al Comandante de la Policía Nacional y a la Ministra de Gobierno y del Interior”. Richardson adelantó que también visitará al Ministro de Defensa, al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y al Alto Mando Militar.

La agenda de la comandante concluirá con una donación de USD 1 millón en equipos a las fuerzas militares y al servicio de Riesgos y Emergencias: “Ya tenemos una cartera de inversión muy sólida con Ecuador. Obviamente, es a lo largo del tiempo. Y se trata de cooperación entre fuerzas militares, entre el Comando Sur de los Estados Unidos y el Ejército ecuatoriano. Entonces, nuestra cartera vale USD 93,4 millones e incluye, no solo de transferencia de equipos militares, sino que también incluye asistencia humanitaria y respuesta a desastres, educación militar profesional”.

Históricamente Ecuador y Estados Unidos han mantenido relaciones bilaterales estables y amigables: “El equipo de Estados Unidos está aquí para ser socio de Ecuador… Tenemos una cartera de inversiones muy grande y sólida de seguridad y cooperación; democracias con ideas afines trabajando juntas para descubrir las amenazas y contrarrestarlas. Y tenemos mucho trabajo por hacer. No es que no lo hayamos estado haciendo ya. Pero vamos a continuar esa relación tan estrecha”, dijo Richardson al medio ecuatoriano.

Texto original de Infobae

