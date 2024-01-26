Corte Constitucional da paso a 10 preguntas del presidente Noboa

viernes, enero 26, 2024

El organismo emitió un dictamen favorable para las preguntas 2, 4, 5, 6, 7 y 9 del primer paquete de preguntas. Y en el segundo paquete pasaron las preguntas 1, 4, 5, y 6 por vía enmienda

Tiempo de lectura: 2 minutos

La Corte Constitucional dio paso a 10 de las 20 preguntas, planteadas en dos bloques, para la consulta popular y referéndum del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. La decisión se conoció este viernes 26 de enero del 2024.

El organismo emitió un dictamen favorable para las preguntas 2, 4, 5, 6, 7 y 9 del primer paquete de preguntas de la consulta popular, mientras que las interrogantes 1, 3, 8 y 10 no superan el control de constitucionalidad y se aceptó el retiro de la pregunta 11 sobre los casinos. Y en el segundo paquete pasaron las preguntas 1, 4, 5, y 6 por vía enmienda.

Seis preguntas de la consulta popular aprobadas

¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social ?.

realicen de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los de ?. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: (i) terrorismo y su financiación, (ii) producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización , (iii) delincuencia organizada, (iv) asesinato , (v) sicariato , (vi) trata de personas , (vii) secuestro extorsivo , (viii) tráfico de armas , (ix) lavado de activos y (x) actividad ilícita de recursos mineros , reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 4?”

las de los de: (i) y su financiación, (ii) producción y de , (iii) (iv) , (v) , (vi) de , (vii) , (viii) de , (ix) de y (x) actividad ilícita de , reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 4?” ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido Anexo?.

de la cumplan la de su dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido Anexo?. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas , municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 6?.

el delito de , municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 6?. ¿Está usted de acuerdo con que las armas , sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas , reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 7?”

, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al de la Nacional o las , reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 7?” ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el Anexo de la pregunta 9?.

Cuatro preguntas de referéndum pasaron el primer filtro

¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos , con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 1?.

de , con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 1?. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el Anexo 9?”.

en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el Anexo 9?”. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, de manera que se ofrezca a los inversores extranjeros un entorno apropiado de seguridad jurídica que genere mayores oportunidades de empleo y afiancen la dolarización, de acuerdo con el Anexo 10?.

y reconozca el como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, de manera que se ofrezca a los inversores extranjeros un entorno apropiado de seguridad jurídica que genere mayores oportunidades de empleo y afiancen la dolarización, de acuerdo con el Anexo 10?. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución y se reforme el Código de Trabajo y para regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el Anexo 12?.

¿Por qué cuatro preguntas podrían no estar en la papeleta?

Las preguntas correspondientes a consulta popular que superaron el dictamen constitucional pueden ser enviadas directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE). Mientras que la cuatro de referéndum pasaron lo que se denomina como dictamen de vía y regresarán a la jueza ponente Karla Andrade Quevedo para que esta revise si los anexos guardan conformidad con el texto de la pregunta.

La magistrada informará si alguna pregunta no guarda conformidad constitucional con los anexos y podría sugerir que no pase. Para este segundo momento el plazo máximo es de 20 días.

Texto publicado en Teleamazonas

https://www.teleamazonas.com/corte-preguntas-consulta-referendum-noboa/