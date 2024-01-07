China lanza una nueva ruta marítima más rápida hacia Ecuador y Latinoamérica

domingo, enero 7, 2024

La ruta conectaría a la región con el país asiático en 25 días. Es decir, siete menos que el necesario en conexiones previas de este tipo, afirma el diario oficial Global Times

Tiempo de lectura: < 1 minuto

China lanzó esta semana una nueva ruta de transporte marítimo hacia Latinoamérica que servirá a países como México, Colombia o Ecuador. La ruta conectaría a la región con el país asiático en 25 días. Es decir, siete menos que el necesario en conexiones previas de este tipo, afirma el diario oficial Global Times.

Esta nueva ruta servirá para mejorar la conectividad entre la zona nororiental de China y Latinoamérica. Será la primera que parta desde el puerto de Dalian, una de las ciudades más importantes de esa zona. El objetivo es promover las importaciones hacia el país asiático de frutas y productos acuáticos.

A finales de diciembre, China ya lanzó otra ruta hacia Sudamérica desde el puerto de Tianjin (noreste). Desde allí salieron diez cargueros con capacidad para hasta 4.500 contenedores.

Esta ruta se usa para transportar productos chinos como vidrio, acero, bicicletas o automóviles y traer de vuelta bienes como gambas, carne de res, frutas tropicales, vino o cereales.

Un experto citado por Global Times apuntó al «amplio margen de crecimiento» para el comercio entre China y Latinoamérica, que en 2022 se aproximó a la marca de los 500.000 millones de dólares. Además, consideró que los múltiples tratados de libre comercio firmados entre Pekín y los países de la región acelerarán ese proceso. EFE