Caso Metástasis: Juez dicta prisión preventiva para cinco nuevos implicados

jueves, enero 4, 2024

El juez Felipe Córdova acogió en parte el pedido de la Fiscalía durante la audiencia de vinculación por el caso Metástasis. La fiscal Diana Salazar dio el nombre del delincuente que estaría detrás del plan para asesinarla.

En la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito, la mañana del 3 de enero de 2024, se instaló la audiencia de vinculación de ocho personas a la instrucción fiscal por delincuencia organizada por el caso Metástasis.

En este caso, la Fiscalía investiga la existencia de una supuesta estructura de corrupción al servicio de Leandro Norero, narcotraficante ecuatoriano que fue asesinado en octubre de 2022 en la Cárcel de Cotopaxi.

A través del pago de Sobornos a jueces, fiscales, policías y funcionarios penitenciarios, Norero y sus abogados buscaban impunidad y tratos privilegiados en prisión para el capo y sus familiares.

Inicialmente, el 14 de diciembre de 2023, la Fiscalía procesó a 31 personas. Con los nuevos vinculados, la lista se incrementa a 39. Además, la instrucción fiscal se ampliará a 120 días, es decir, hasta mediados de abril de 2024.

Estos son los ocho vinculados:

Cristian Romero, abogado de Norero

Carlos Zambrano, juez de la Corte Provincial de Manabí

Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción hospitalaria

Fernando García, cabo segundo de la Policía Nacional

Víctor Alcívar, fiscal de Santo Domingo

Jairo Vargas, rol desconocido

Fabián Campozano, supuesto socio de Norero Xavier Jordán, empresario y supuesto socio de Norero

En la audiencia, la fiscal Diana Salazar expuso los indicios que tiene en contra de los nuevos procesados y pidió la prisión preventiva para cinco de los ocho vinculados.

La madrugada del jueves 4 de enero, el juez Felipe Córdova acogió en parte la solicitud de la fiscal y dictó prisión preventiva para cinco de los ocho vinculados: Romero, Salcedo, Vargas, Campozano y Jordán.

Para Zambrano, García y Alcívar, el juez dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

¿Se prepara un atentado contra la fiscal?

Al igual que en la primera audiencia, la fiscal Salazar volvió a leer extractos de los chats de Norero. Esta vez, el interlocutor de Norero es Xavier Jordán y hablan de diversos temas que van desde la venta de propiedades, el lavado de dinero, movimientos políticos y judiciales y atentados.

Por ejemplo, Jordán y Norero hablaban de posibles atentados en contra de la fiscal Lidia Sarabia, quien está al frente del caso por lavado de activos en contra de Norero y su familia.

Según Salazar, de la misma forma en la que estas personas planificaban un atentado en contra de Sarabia, ahora están planificando un atentado en contra de ella.

“Quieren callarme, como lo hicieron con Fernando Villavicencio, y ahora lo quieren hacer con la Fiscal”. Además, Salazar dijo que el mismo grupo delincuencial que asesinó a Fernando Villavicencio, activista político y excandidato presidencial, ha sido contratado para atentar contra ella y su familia. Y que lo demostrará en esta audiencia.

Según la Fiscal, Fabricio Colón Pico, conocido delincuente quiteño que ha sido asociado a Los Lobos, es quien estaría detrás de un plan para matarla.

Lo digo con nombre y apellido. Ahora sí, vengan a asesinarme”

Además, la fiscal Salazar dijo que ya se ha abierto una investigación previa por amenazas y planes para atentar contra su vida por parte de la banda delictiva de Los Lobos, con la planificación de Yilmar Campozano y Víctor Hugo Alcívar, fiscal de Santo Domingo, ambos parte de los nuevos procesados del caso Metástasis.

Audios comprados

En una conversación entre Jordán y Norero, el primero aseguró que compró en USD 50.000 un audio. Se trataba de un audio de Aparicio Caicedo, exasesor del expresidente Guillermo Lasso, en el que, presuntamente, presionaba a personal del Consejo de Participación sobre el nombramiento del Superintendente de Bancos.

Jordán decía que si filtraba ese audio, se desviaría la atención de la liberación de Glas y Salcedo. Finalmente, ese audio se filtró. Pero la liberación de los sentenciados se cayó. Aunque más adelante, tanto Salcedo como Glas fueron liberados también a través de decisiones judiciales cuestionadas.

La teoría de la Fiscalía

En su intervención, la funcionaria dijo que este es el primer bloque de vinculaciones del caso Metástasis, dejando entrever que más adelante se procesará a más personas. Añadió que estas personas iban a ser procesadas el mismo 14 de diciembre, pero escaparon.

Al igual que en la audiencia de formulación inicial, Salazar recalcó que los indicios para vincular a las nuevas personas se basan, sobre todo, en los chats que se encontraron en 15 teléfonos que pertenecían a Norero y que se hallaron en la prisión de Cotopaxi luego de su asesinato.

Xavier Jordán

Sobre Jordán, Salazar dijo que le formula cargos como autor de delincuencia organizada y lo señaló como jefe y líder de esta estructura de delincuencia organizada. Dijo que esta persona ponía a disposición de Norero sus recursos económicos y humanos para cumplir con su plan criminal.

Uno de los aportes fue la oferta de empresas para justificar el movimiento de dinero ilícito que estaba siendo auditado en un proceso de lavado de activos, que se sigue en contra de Norero. También hablaban de bienes dentro y fuera del país que intentaban esconder.

También, asegura, Jordán planificaba fraudes procesales en el proceso por lavado de activos, recomendando manipular un informe financiero para que se cayera el caso con la ayuda del juez Ronald Guerrero, también procesado en el caso Metástasis.

Asimismo, Salazar dijo que Jordán instigó al cometimiento de atentados en contra de periodistas y políticos como Fernando Villavicencio y César Litardo. Y ayudó en la planificación para la liberación irregular del exvicepresidente Jorge Glas.

A cambio de la liberación de Glas, Norero habría pedido a Jordán que interceda con la Revolución Ciudadana para que retire su candidato a la Alcaldía de Manta y que la contienda sea ganada por Agustín Intriago, quien “trabajaba directamente para Norero”.

Salazar también dijo que Jordán asesoraba permanente a Norero en cuestiones legales, por ejemplo, en influir al perito que estaba a cargo del informe económico en el caso de lavado de activos. También recalcó la influencia que tiene Jordán en el ámbito político, a través de la Asamblea Nacional.

Cristian Romero

Respecto a Romero, exabogado de Norero, Jorge Glas y Salcedo, Salazar también lo procesa como autor de delincuencia organizada. “No es más que un planificador de delitos”, dijo la fiscal Salazar, señalándole por cometer fraudes procesales, oferta de tráfico de influencias e instigar a asesinar a una fiscal.

Romero, según la Fiscal, afirmaba que tenía control de la Corte Nacional de Justicia, a través de jueces como Byron Guillén, Wilman Terán y Luis Rivera. La funcionaria dijo tener evidencias de la entrega de dinero para “motivar a los jueces para colaborar con la organización, para caramelizarlos o suicidarlos”.

Por ejemplo, Salazar mencionó que Romero estuvo detrás de la entrega de dinero a los jueces de Santo Domingo y Cotopaxi, que liberaron a sicarios al servicio de Norero y que fueron asignados con casos de garantías constitucionales de los hermanos y demás familiares del capo.

Daniel Salcedo

Al ya sentenciado por corrupción hospitalaria, la Fiscalía lo procesa como autor de delincuencia organizada. La Fiscal lo señaló como planificador de estrategias para liberar a Norero a través del pago de sobornos, con un sistema que ya había utilizado para corromper a la Justicia.

Por ejemplo, Daniel Salcedo se jactaba de haber liberado a 11 personas. Entre los que estaba Adolfo Agusto Briones, procesado en el caso Las Torres, en el que se investigó otra estructura criminal que cobraba sobornos a cambio de desvanecer glosas en la Contraloría y pagar facturas atrasadas en Petroecuador.

También, la Fiscal lo señaló como parte de una operación para cometer delitos de corrupción en entidades como Petroecuador y CNEL.

En los chats, dijo la fiscal, Salcedo se jactaba de sus contactos en el Estado.

Yilmar Camposano

A esta persona, identificado en esta trama con el alias de ‘Yankee’, también le formularon cargos como autor. Esta persona era el operador en actividades como narcotráfico y tráfico de armas para Norero, mientras estaba en prisión.

Y que con el dinero obtenido de esas actividades ilícitas, Norero pagaba sobornos y entregaba dádivas a funcionarios judiciales a cambio de decisiones y fallos favorables para su impunidad.

El dinero también se depositaba a funcionarios penitenciarios para garantizar comodidades de Norero al Interior de prisión.

Carlos Zambrano

Carlos Zambrano, expresidente de la Corte de Manabí, también está siendo procesado como autor de delincuencia organizada. En su caso, Salazar señaló que su rol fue armar escenarios para que procesos en contra de miembros de la estructura, como Agustín Intriago, no prosperen.

La funcionaria dijo que tal era el control de Norero en la justicia de Manabí, que el hermano de alias ‘Estimado’, hombre de confianza del capo, fue contratado en la Corte de esa provincia.

Además, por USD 150.000, Zambrano habría conseguido un juez para que firmara la liberación de Jorge Glas y de Daniel Salcedo, a través de un habeas corpus irregular que luego fue impugnado.

Fernando García

Esta persona también recibió cargos autor de delincuencia organizada.

Es cabo de la Policía y se dedicaba a vigilar a favor de la organización de Norero. Otra de sus tareas era la simulación de operativos policiales para cuidar los bienes que estaban en la casa que las autoridades incautaron al narcotraficante.

Víctor Hugo Alcívar

Alcívar, fiscal de Santo Domingo, también fue procesado como presunto autor del delito de delincuencia organizada. Sobre esta persona, la Fiscal lo señaló con el alias de ‘Pillo buena gente’

Este Fiscal ayudó para que los brazos armados de Norero no sean puestos a órdenes de la justicia. Ya que cuando había operativos en Santo Domingo, Alcívar alertaba a Norero para que sus cómplices se escondan.

Jairo Vargas

Finalmente, el último procesado es Vargas, quien también es señalado por la fiscal como autor de delincuencia organizada.

Su rol habría sido la entrega de sobornos, específicamente, al juez Emerson Curipallo a cambio de la liberación de ‘Madrid’ y ‘Cuyuyuy, sicarios que trabajaban para Norero.

De los ocho procesados, solo Xavier Jordán no compareció ni de forma presencial ni telemática. Tampoco envió un abogado.

La fiscal Diana Salazar explicó que fue notificado de la audiencia a través de los correos electrónicos que Jordán consignó para un proceso anterior por delincuencia organizada, por el que está prófugo.

Además, la funcionaria señaló que Jordán está al tanto de que será procesado por el caso Metástasis. Ya que él demandó por calumnias a Salazar, en Estados Unidos, país donde reside.

El juez Córdova dispuso que Jordán sea representado por la Defensoría Pública.

Fiscal pide prisión para todos

Salazar dijo que hay circunstancias concluyentes sobre la existencia de un aparato criminal que controla el sistema judicial a escala nacional.

Añadió que, según los indicios mostrados en la audiencia, los procesados podrían ser autores de delitos graves como cohecho, narcotráfico, sicariato, tráfico de influencias, entre otros.

La Fiscal dijo que hay indicios suficientes para inferir que las ocho personas son autores de la presunta delincuencia organizada que se persigue en el caso Metástasis.

También señaló que es necesaria la prisión preventiva para garantizar la presencia de los ocho procesados en el juicio y en el cumplimiento de una eventual pena. Esto porque las medidas alternativas serían insuficientes.

Entre los riesgos procesales que, para Salazar existen si se deja libres a los procesados, está la manipulación del sistema de justicia en búsqueda de impunidad, que es “el fin único de la organización criminal”.

Por esta y otras razones, la fiscal Diana Salazar solicitó al juez Felipe Córdova que dicte prisión preventiva para los ocho nuevos procesados. Además, en los casos de Jordán, Salcedo -que se encontraría en Panamá- y Romero, la fiscal Salazar solicitó que pida a la Interpol gire boletas de difusión roja para que sean localizados y capturados en el extranjero.

Ahora, los abogados de estas personas tendrán la posibilidad de rebatir ese pedido y, finalmente, el magistrado comunicará su decisión.