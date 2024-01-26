Carlos III se encuentra hospitalizado en Londres

viernes, enero 26, 2024

El rey británico, Carlos III, ingreso, este viernes 26 de enero del 2023, a un hospital de Londres para ser intervenido de un agrandamiento de la próstata, informó el Palacio de Buckingham en un comunicado difundido en sus canales oficiales.

Según la nota de la Casa Real, el monarca está satisfecho de ver que su diagnóstico ha tenido «un impacto positivo» para concienciar a la ciudadanía sobre la salud.

«El rey fue ingresado este mañana en un hospital de Londres para un tratamiento planificado. Su Majestad quiere agradecer a todos aquellos que han enviado sus buenos deseos durante la última semana y está encantando de conocer que su diagnóstico está teniendo un impacto positivo en la concienciación ciudadana sobre la salud», señala.

Los medios británicos han difundido imágenes de Carlos III abandonando su residencia de Clarence House y entrando junto a la reina Camila en el hospital London Clinic, en el centro de Londres. En ese mismo lugar, su nuera, Catalina, se recupera de la cirugía abdominal a la que se sometió la semana pasada.

El rey llegó a Londres en la noche del jueves 25 de enero desde su residencia de Sandringham, en el este de Inglaterra, para su intervención de hoy.

El pasado 17 de enero, Buckingham informó de que Carlos se sometería a un tratamiento esta semana para un agrandamiento de próstata «benigno», sin detallar la fecha. El palacio agregó que «los compromisos públicos del rey de 75 años se pospondrán durante un breve periodo de recuperación».

Carlos III ha manifestado su deseo de compartir su afección con la ciudadanía para animar a otros hombres a someterse a revisiones, según el entorno del monarca. Y un día después del anuncio, la reina Camila dijo en un acto público que su esposo se encuentra bien y que está «deseoso de volver al trabajo». EFE