Hombre disfrazado de Papá Noel muere tras caer del piso 24 de un edificio en Rusia

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Un show navideño se convirtió en una tragedia en Chelyabinsk, Rusia. Un hombre disfrazado de Papá Noel se encontraba brindando un espectáculo cuando tuvo problemas con la seguridad y cayó repentinamente del piso 24 de un edificio.

Decenas de ciudadanos, entre ellos niños y niñas, se habían concentrado alrededor del árbol de Navidad de Chelyabinsk para presenciar un evento navideño. En él estaba programada la participación de un escalador profesional.

En imágenes se observa al hombre colgarse por el balcón ubicado a 240 pies de altura (alrededor de 73 metros). Luego, empieza a tener inconvenientes y se ve como empieza a moverse incómodo y, de un momento a otro, cae.

Las personas conmocionadas empezaron a gritar, incluso algunos de los asistentes se rieron y pensaron que la caída era parte del espectáculo navideño. Además, de acuerdo con información preliminar, su esposa e hijo habrían presenciando la tragedia.

El periódico británico The Sun detalló que la empresa organizadora se disculpó por el fatal accidente, que se habría generado por un problema con las cuerdas de seguridad, y aseguró que el hombre disfrazado de ‘Papá Noel’ era un escalador profesional.

«Hoy las vacaciones se convirtieron en una desgracia monstruosa. Fue un incidente terrible y completamente impredecible. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a la policía a entender las razones y nunca permitir que esto vuelva a suceder», cita el tabloide el pronunciamiento de la compañía.

In Russian Chelyabinsk, a stunt actor, dressed as “Grandfather Frost” (Russian: Ded Moroz, an analogue of Santa), died trying to perform a stunt amid a public event. Note a happy “he has fallen!” (on upal!) announcement by the host, and laughs in the crowdpic.twitter.com/PCYHDovmD0

— Sergej Sumlenny, LL.M (@sumlenny) December 22, 2023