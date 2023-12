Gobierno de Lasso: ¿qué tanto se cumplieron las metas? … ¿Y qué puede hacer Noboa?

jueves, diciembre 7, 2023

¿Será posible que el Gobierno impulse reformas claves como la laboral y la de Seguridad Social? …¿y la tan necesitada reforma judicial? En principio será muy complicado, pero al menos debería plantear al país un debate serio sobre estos temas

Tiempo de lectura: 12 minutos

Hace algo más de 2 años (Koyuntura septiembre 2021) escribimos un artículo cuyo título era:

12 OBJETIVOS PARA LOS 4 AÑOS

-En La Vida Se Necesitan Metas, en El Gobierno También- Se trataba de los objetivos planteados por nosotros para los 4 años de gobierno de Guillermo Lasso. Por las razones políticas que todos conocemos y que llevaron a la aplicación de la “muerte cruzada”, el gobierno se redujo a 2 años y medio. Y aunque el período haya sido más corto, nos parece importante retomar el ejercicio para evaluar lo que se ha cumplido y lo que no, y al mismo tiempo plantear escuetamente lo que el gobierno de Noboa podría hacer en 16 meses (sin objetivos específicos porque es imposible para tan corto período).

El gráfico #1 nos muestra los 12 objetivos planteados en 2021. Al final del artículo presentaremos el mismo cuadro, pero con columnas intermedias en la que vemos los objetivos de medio camino y los resultados (aunque para algunos indicadores no existirá información).

Veamos qué ha pasado con cada indicador y su eventual cumplimiento.

#1- Crecimiento económico

Decíamos: “El principal objetivo ha de ser el crecimiento económico, no por una obsesión con las cifras macroeconómicas, sino porque más actividad económica, implica más empleo (aunque no en una proporción 1 a 1), más ingreso y mejor calidad de vida. El crecimiento tendencial de la economía ecuatoriana es de alrededor de 3% al año, algo que debe ser superado… Los cuatro mejores años de crecimiento económico de la historia reciente del Ecuador, aquellos que van de 2011 a 2015, presentaron un crecimiento promedio del 5,5%, aunque basado en altos precios del petróleo y un elevado alto gasto público; un modelo insostenible. Ese debe ser el objetivo a perseguir pero de manera sostenible”.

Resultado: Muy Negativo. Nos hemos situado entre el 1% al 3% como muestra el lado derecho del gráfico #2, pero la mayoría de las proyecciones apuntan a un crecimiento de apenas el 1% al 1,5% en 2023 e incluso menos en 2024. Hemos vuelto al nivel del PIB de 2019 (ver el lado izquierdo del gráfico #2), lo cual en términos per cápita quiere decir que aún no retornamos al nivel prepandemia.

#2 Pobreza

Decíamos: “Las cifras son, desgraciadamente, muy claras: un tercio de los ecuatorianos está por debajo de la línea de la pobreza (32,2%). Es imperativo volver, por lo menos, al nivel pre-pandemia. Para ello habría que reducir la pobreza en torno a un 3% anual, 12% en 4 años, llegando a un 20% … La pobreza extrema tiene comportamientos similares, por tanto se podría considerar pasar del 14,7% actual hasta un 7%, con una reducción anual del 2% durante 4 años”.

Resultado: Positivo. Solo hay datos hasta diciembre 2022, pero se ve claramente una caída importante de 8 puntos desde la pandemia (gráfico #3), esto es compatible con nuestras proyecciones tanto para la pobreza como la extrema pobreza. Nos parece razonable creer que la caída ha continuado en 2023.

#3- Empleo

Decíamos: “En empleo hay muchas cifras que se podrían mirar, pero quizás la más clara es el empleo adecuado (en esencia, personas que trabajan al menos 40 horas semanales y ganan al menos el salario básico). La situación ya era mala antes de la pandemia, sólo el 40% de la PEA (Población Económicamente Activa) estaba en esa categoría, y ahora ha empeorado: únicamente 2.6 millones de personas tienen empleo adecuado (un poco más del 30% de la PEA).

El gobierno de Lasso ha de aspirar, al menos, a recuperar el empleo adecuado previo a la pandemia, incluso a incrementarlo. En el mejor registro de Ecuador, en diciembre de 2014 hubo 3,5 millones de ecuatorianos con empleo adecuado. Superar esa cifra, una década después y con mayor población, ha de ser el objetivo. Eso sería una tasa de empleo adecuado del 42%”.

#4- Desnutrición infantil

Decíamos: “La situación pre pandemia mostraba una desnutrición crónica del 23% en menores de 5 años: obviamente demasiado e inaceptable. No hay estadísticas claras de lo que ha sucedido desde 2020. Sin embargo, evidentemente se ha dado un deterioro significativo. Dicho esto, es inminente revertirlo, porque niños con mejor salud y mejor educación son el futuro del país. Considerando los mejores programas de desnutrición infantil en América Latina, se debe aspirar a reducir la desnutrición, al menos un 2,5% anual, lo que sería un 10% en 4 años, para llegar a un 13% al final del periodo”.

Resultado: Mediano. La única información de que disponemos es el anuncio del gobierno de que ha mejorado el indicador en 3,5%: de 23,5% a 20%, pero menos de lo que nuestras metas planteaban, que era estar en el 15%. Nos parece muy positivo, eso sí, tanto el esfuerzo dedicado por el gobierno de Lasso a este noble objetivo como el mero hecho de que se haya realizado una encuesta nacional que nos permite tener mejores datos sobre el problema para poder abordarlo.

#5- Libertad económica

Decíamos: “No hay ninguna duda que una sociedad que valora y respeta las libertades, tiene un mayor potencial de desarrollo, porque fomenta el aporte y capacidad creadora de sus ciudadanos. El Ecuador se ha quedado muy rezagado, ocupando el lugar #149 según Heritage Foundation con una puntuación de 52,4.

Si tenemos en cuenta que en el año 1995, el primero con registro, la puntuación de Ecuador era de 57,7 se entiende mejor lo poco que se ha hecho en estos años por la libertad, que llegó a sus peores momentos en 2013 y 2019 con una puntuación de tan sólo 46,9 …. Alcanzar mayor libertad económica es relativamente sencillo: consiste en que el Estado deje de hacer aquello que no debe hacer, como poner trabas y procedimientos innecesarios.

Tenemos problemas graves en las 4 dimensiones que se analizan: respeto a la ley, tamaño de gobierno, eficiencia regulatoria y apertura de mercados … Creemos que Ecuador podría aspirar a aumentar al menos unos 8 puntos en esta clasificación en 4 años, lo que le situaría con 60 puntos, en torno al puesto 98 actual, justo en el límite de países clasificados como “moderately free”.

Resultado: Positivo. En puntaje hemos pasado de 52.4 a 55, cuando deberíamos estar hacia los 56 puntos. Y en lugar hemos pasado del #149 al #119, alrededor de lo que habíamos planteado. El índice de 2023 se hizo con datos de hasta junio de 2022, por lo que es posible que durante la etapa final del gobierno se haya mejorado aún más.

#6- Competitividad

Decíamos:”La competitividad es el reflejo de la productividad (económica, social e institucional), es decir, qué tan bien utilizamos los diversos recursos para avanzar mejor. Incluso aquí también ocupamos un lugar mediocre: una puntuación de 55 nos sitúa en el puesto 90 sobre 141 países … Si Ecuador mejorase a un ritmo de 2 puntos anuales (y ya lo ha hecho a ritmos superiores), al final del periodo de Lasso podría estar con una puntuación de 64 puntos desde los 55,7 actuales, lo que situaría al Ecuador en torno al puesto 50 a nivel global con los índices actuales”.

Resultado: No lo podemos evaluar porque se ha dejado de publicar desde 2020. Y ni siquiera se puede hacer algún tipo de estimación general porque son demasiados los factores considerados en este índice.

#7- Hacer negocios

Decíamos: “El crecimiento económico se sustenta en el ciclo ahorro-inversión-empleo-productividad. Eso marca la importancia de las empresas (desde pequeñas hasta multinacionales) como centro del proceso de inversión y toma de riesgo. Y es ahí donde es esencial preguntarse ¿qué tan sensato es el entorno para hacer negocios en un país? Ecuador está muy mal clasificado: estamos en el puesto 129 entre 190. Podríamos mejorar hasta un punto anual, que es lo que han hecho otros países, tan sólo haciendo algunas pocas reformas cada año. Eso nos llevaría de una puntuación de 57,7 a una de 61,7 lo que nos situaría justo en el puesto número 100 actual”.

Resultado: No lo podemos evaluar porque el índice se dejó de publicar cuando se descubrieron presiones políticas en el Banco Mundial, para mejorar los resultados de China. En todo caso, en la vida diaria no da la impresión se hayan mejorado los procesos en el país salvo en un tema muy importante: desde el gobierno de Lenín Moreno la creación de las SAS (Sociedades Acciones Simplificadas) que ciertamente ayudan muchísimo en el tema societario.

#8- Apertura al mundo

Decíamos: “Cuánto más pequeño es un país, más debe abrirse al mundo, porque las oportunidades que encuentra, son superiores a los riesgos que esto conlleva. Exportar más para importar más, esa es la clave. En el país aún no lo entendemos así, y por eso tenemos pocos tratados de comercio e integración que cubren apenas un tercio de nuestras exportaciones (más del 80% en muchos países cercanos).

Hay que empujar temas claves como: Alianza del Pacífico y Estados Unidos, y sobre esa base los países asiáticos …. Para valorar qué tan abierto al mundo está la economía de un país se puede usar el coeficiente de “apertura comercial” que es sumar exportaciones e importaciones y dividirlas para el PIB, en lugar de seguir midiendo la “balanza comercial” que es restar las importaciones a las exportaciones.

Ecuador está ahora en torno al 46% de apertura comercial, algo que es claramente insuficiente. Si se llegase a abrir al mundo, se podría llegar a un 60% … Para ello se requieren muchos más tratados de libre comercio, por lo que se debería aspirar a cubrir al menos el 70% de nuestras exportaciones con estos tratados”.

Resultado: Positivo. El índice de apertura comercial debería situarse hacia el 54% del PIB y efectivamente está alrededor del 52% al 53%. Y en cuanto a los tratados de comercio, el lado negativo es que la Alianza del Pacífico se estancó por discrepancias políticas con México y porque la propia Alianza ha tenido fuertes grietas internas. Con EEUU poco se avanzó por desinterés del actual gobierno demócrata. En cambio, se han dado pasos positivos: acuerdo ya negociado con China y en camino con Corea del Sur, Panamá, Costa Rica, Canadá y otros. Con EEUU, al menos se está avanzando en el proceso IDEA por el cual el Ecuador podría beneficiarse de aranceles preferenciales (no tratado de comercio) dentro del acuerdo del Caribe con EEUU. Además, se han bajado algunos aranceles (aunque es insuficiente) y el ISD (aunque muy lentamente).

#9- Índice corrupción

Decíamos: “Es evidente que una de las mayores emergencias que hay que afrontar en el país es combatir la lacra de la corrupción, y la percepción que tiene la sociedad de ser un país corrupto. En el índice de percepción de la corrupción que elabora Transparencia Internacional, Ecuador está en el puesto 92 de 180 países, con una puntuación de 39/100 (siendo 0 un país muy corrupto, 100 el menos corrupto). Ecuador está ahora mismo en su mejor posición histórica, desde 31 puntos en 2016 hasta los 39 actuales. Si siguiese en esta tendencia de mejorar dos puntos anuales, Ecuador podría estar con 47 puntos al final del mandato, lo que situaría a Ecuador en torno al puesto 60 del mundo en el ranking actual”.

Resultado: Muy negativo. Esperábamos en 2023 tener un puntaje de 43 y un sitio hacia el #75. Desgraciadamente estamos con en el mismo puntaje anterior (36) y un lugar peor (#101). Y eso contando que el último índice disponible es de enero de 2023 con datos de 2022, antes de los más graves escándalos de corrupción que han debido afectar negativamente a la percepción ciudadana de la corrupción.

#10- Riesgo país

Decíamos: “Es una medida de cuánto confían los mercados financieros internacionales en que un gobierno vaya a honrar sus deudas. Ahora mismo está en torno a los 770 puntos básicos, habiendo bajado unos 350 puntos desde la elección de Guillermo Lasso. Con una gestión responsable, el gobierno podría salir situando el riesgo país alrededor de los 350 puntos básicos”.

Resultado: Muy negativo. En lugar de los 500 puntos que se podía esperar estamos alrededor de 1.800/2.000. Aunque no solo obedece a la acción (o inacción) del gobierno, pues también influyen la incertidumbre aportada por otros actores políticos como la Asamblea, los otros candidatos a la Presidencia, los paros… el objetivo no sólo no se ha alcanzado, sino que ha empeorado sustancialmente.

#11- Tamaño del gobierno

Decíamos: “Una de las cuestiones más disputadas en la economía es cuál debería ser el tamaño del gobierno. En la actualidad el gobierno de Ecuador representa un 38% de la economía ecuatoriana, algo insostenible. Una reducción del tamaño del Estado como proporción de la economía, que no es necesariamente sólo que se reduzca el Estado, sino que éste reoriente sus recursos a lo más prioritario, no aumente el gasto mientras que la economía sí siga aumentando. Si ésto fuese así, se podría reducir el tamaño del Estado en torno a un 1,5% anual, representando hacia 2025 el Estado un 32% del PIB”.

Resultado: Muy negativo. No solo que el tamaño del Estado, que ahora debería estar alrededor del 34,5% del PIB no ha disminuido, sino que ha crecido. Las cifras de 2022 señalan el 39%, y la tendencia de 2023 es al menos similar. La justificación es siempre la misma “es muy difícil hacerlo”, pero en parte es solo una mala justificación, peor para un gobierno que lo tenía como eje en su programa electoral y en su planteamiento ideológico.

#12- Cuentas fiscales

Decíamos: “El Gobierno interviene de manera diversa en los factores anteriores, por eso su rol es relevante, pero debe hacerlo teniendo un tamaño adecuado (sino capta demasiados recursos de la sociedad), una mayor eficiencia (hacer bien lo que tiene que hacer) y con cuentas equilibradas (sino incrementa el endeudamiento y los riesgos de desestabilizar la economía, con ciclos que afectan a los más pobres y a la inversión) … Según los acuerdos de 2020 entre Ecuador y el FMI, el gobierno se comprometió a reducir su déficit hasta llegar a un 0% al final de su mandato, pero esto es aún mejorable, pudiendo tener hasta un superávit fiscal del 1%, lo que le permitiría ir disminuyendo sus deudas, y ahorrar para futuras crisis”.

Resultado: Negativo. A estas alturas el resultado debería situarse alrededor de -0,5%. En 2022 se logró un meritorio equilibrio fiscal, pero en 2023 terminaremos hacia el -1,5% / -2% y se deja una tendencia aún mayor. Desgraciadamente es lo tradicional en el país: las mejoras fiscales duran poco y luego se vuelve a la tendencia deficitaria.

Resultados generales gobierno de Lasso

Resumiendo, el gráfico #9 plantea la situación inicial del Gobierno de Lasso, el objetivo para 2025, el objetivo a medio camino y lo que se ha cumplido en estos 2 años y medio. Cabe señalar que la vacunación no estaba entre los objetivos planteados, pero ciertamente fue muy exitoso en los primeros 6 meses del gobierno. Y en cambio ha empeorado mucho la inseguridad que no estaba tampoco entre nuestros indicadores.

¡Cada uno juzgará!

Avances potenciales del gobierno de Noboa

El gobierno de Noboa apenas gobernará 16 meses, tiempo suficiente para avanzar, pero escaso para plantear objetivos específicos. Parece que lo más importante es priorizar los esfuerzos en aquellos temas urgentes. Para ello, planteamos los que a nosotros nos parecen los más importantes (más allá de garantizar el suministro permanente de energía eléctrica, que es algo que el gobierno saliente debería dejar solventado):

1.Disminuir la inseguridad.

No planteamos nada relativo a la seguridad para el gobierno de Lasso pues hace tan sólo dos años Ecuador era un país relativamente seguro dentro de América Latina, con unos 15 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy en día hay en torno a 40 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Sería deseable retornar a niveles de 2022, que al igual que subió drásticamente se podría esperar que baje (gráfico #10). No sólo es importante el nivel cuantitativo, sino también mejorar la percepción de los ciudadanos.

2. Manejo sensato de las finanzas públicas.

Se estima que el déficit proyectado para 2024 sería del orden de $5.000 millones y las necesidades de financiamiento hacia $9.000 millones. Hay que limitarlo, sobre todo mediante priorización del gasto y no con aumento de la tributación.

En este contexto hay temas importantes que deberán ser evaluados: ¿se puede detener la caída de la producción de petróleo?, ¿impulsar la minería?, ¿reducir el subsidio a los combustibles?, ¿abastecer a las unidades médicas en medicinas e insumos?, ¿impulsar concesiones privadas para las carreteras, más aún estando algunas casi listas, e incluir la autopista Quito/Guayaquil?

3.Bajar riesgo país.

Además de los temas anteriores, lo primero y más importante es cumplir con las deudas que ya tiene el Estado ecuatoriano y garantizar que se seguirán cumpliendo. Además, 2 factores importantes:1) No discutamos la dolarización porque sin ninguna duda sigue adelante 2) No se tocarán las reservas internacionales.

Estabilizar el riesgo país alrededor de 1.000, aunque es aún muy elevado, puede ser el objetivo a alcanzar.

4.Tratados comerciales.

Continuar las negociaciones ya avanzadas, y lograr el apoyo de la Asamblea Nacional para refrendar los ya negociados

5. Plantear el incremento de las inversiones.

No es posible atraer inversiones en tan sólo 16 meses, pero sí se puede lograr aprobar normas y mecanismos que puedan facilitar las inversiones en Ecuador en un futuro cercano. Y quien sabe si en ese contexto se puede al menos aprobar la normativa que permita abrir el sistema financiero ecuatoriana a mayor competencia externa (el Instituto Ecuatoriano de Economía Política presentó un texto antes de la pandemia).

6. Reformas importantes.

¿Será posible que el Gobierno impulse reformas claves como la laboral y la de Seguridad Social? …¿y la tan necesitada reforma judicial? En principio será muy complicado, pero al menos debería plantear al país un debate serio sobre estos temas.