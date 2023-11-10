Dritan Rexhepi, el albanés que huyó de Ecuador, fue detenido en Turquía

viernes, noviembre 10, 2023

Tiempo de lectura: 2 minutos

Dritan Rexhepi, líder del cártel Kompania Bello, fue detenido en la ciudad de Estambul, en Turquía, tras escapar de Ecuador.

Este narco albanés fue detenido en Guayaquil en 2014 y logró escapar utilizando firmas irregulares, certificados médicos dudosos y proporcionando una dirección falsa mientras se encontraba en arresto domiciliario.

La captura de Dritan Rexhepi tuvo lugar en la madrugada del viernes 10 de noviembre de 2023, poniendo fin a su fuga internacional. El líder del cártel, ingresó al país como Benjamín Omar Pérez García usando un pasaporte colombiano.

Su historial delictivo incluye acusaciones de homicidio, tráfico de drogas y secuestro. Por ello, ha llevado a varios países a solicitar su extradición, evidenciando la gravedad de sus acciones.

Durante su estancia en Ecuador, Rexhepi consolidó una estructura criminal que persistió tras su fuga. El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, dijo que el detenido se dedicaba al transporte de drogas desde Sudamérica hasta Europa. Ante ello, la Interpol emitió una notificación roja en su contra.

Según Yerlikaya la captura del albanés en Turquía fue posible gracias a una operación conjunta de la Dirección de Delitos Antinarcóticos de Estambul y la Policía Italiana.

Documentos judiciales italianos lo señalan como el «capo indiscutible» con acceso a grandes cantidades de cocaína. De igual manera, afirman que este cártel opera en Ecuador, Holanda, Bélgica, Albania e Italia desde 2014. El rotativo Wall Street Journal informó en noviembre de 2021 sobre la presencia de este cartel en varios países.

En marzo de 2023, el portal Infobae informó en su sitio web que Dritan Rexhepi ya no se encontraba en Ecuador y que otra persona estaba suplantando su firma en los registros ante la autoridad competente. Esta afirmación fue corroborada al portal de noticias por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores. (Snai).

En abril de 2023 Fernando Villavicencio hizo una denuncia pública sobre las irregularidades en el manejo del caso de Rexhepi.

En la denuncia ante la Fiscal General del Estado, se exigió una investigación exhaustiva a siete funcionarios del Snai responsables del registro de firmas, al defensor público de Rexhepi y seis médicos del Hospital del Guasmo Sur de Guayaquil, que emitieron los certificados de salud para el ciudadano albanés.