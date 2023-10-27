LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Machado es proclamada como candidata a la Presidencia de Venezuela

Redacción
viernes, octubre 27, 2023
La Comisión Nacional de Primarias (CNP), organizadora del proceso, fue la encargada de proclamar oficialmente a la candidata, vencedora indiscutible de las elecciones primarias de Venezuela con 92% de los votos
Tiempo de lectura: < 1 minuto

 

La exdiputada María Corina Machado, vencedora indiscutible de las elecciones primarias de Venezuela con 92% de los votos, fue proclamada este 26 de octubre de 2023 como la candidata de la oposición mayoritaria para las elecciones presidenciales de 2024, en las que buscará derrotar al chavismo, en el poder desde hace 24 años.

La Comisión Nacional de Primarias (CNP), organizadora del proceso, fue la encargada de proclamar oficialmente a la candidata en un acto en el que también se reconoció el trabajo de los miembros de esta instancia, de los partidos políticos de oposición, de organizaciones civiles que trabajaron por los comicios y de los candidatos que se presentaron a la contienda.

«Hoy proclamamos a nuestra candidata de unidad a la Presidencia de la República, María Corina Machado, y extendemos nuestras felicitaciones. Se abre un camino que demanda inclusión, preservación y ensanchamiento del amplio movimiento político y social que se generó en torno a la primaria», dijo el presidente de la CNP, Jesús María Casal, antes de entregar a Machado su credencial.

Tras ser proclamada, Machado también agradeció a los electores que participaron en las internas, a la CNP y a los demás aspirantes en la contienda, a quienes recordó que, desde ahora, la política será «de brazos abiertos».

Aseguró que a la lucha que lleva por un cambio en Venezuela se ha integrado «gente muy competente» que ha entendido que son necesarios «los mejores, independientemente de su militancia o procedencia».

Finalmente, insistió en su llamado a todos los sectores del país a conformar «una gran alianza nacional que permita construir la gobernabilidad democrática» y trabajar en la ruta hasta las presidenciales previstas para el segundo semestre de 2024. EFE

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

María Corina Machado dice que “el final del régimen del horror se acerca” en Venezuela
María Corina Machado rechazó propuesta de nuevas elecciones y de un Gobierno de coalición
Oposición de Venezuela convoca a protestas en más de 100 ciudades en el mundo
Presidente del Parlamento pide cárcel para Edmundo González y María Corina Machado

1 Comments

  1. Anónimo marzo 21, 2024

    necesito infformacionesp

    Responder

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com