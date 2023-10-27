Machado es proclamada como candidata a la Presidencia de Venezuela

viernes, octubre 27, 2023

La exdiputada María Corina Machado, vencedora indiscutible de las elecciones primarias de Venezuela con 92% de los votos, fue proclamada este 26 de octubre de 2023 como la candidata de la oposición mayoritaria para las elecciones presidenciales de 2024, en las que buscará derrotar al chavismo, en el poder desde hace 24 años.

La Comisión Nacional de Primarias (CNP), organizadora del proceso, fue la encargada de proclamar oficialmente a la candidata en un acto en el que también se reconoció el trabajo de los miembros de esta instancia, de los partidos políticos de oposición, de organizaciones civiles que trabajaron por los comicios y de los candidatos que se presentaron a la contienda.

«Hoy proclamamos a nuestra candidata de unidad a la Presidencia de la República, María Corina Machado, y extendemos nuestras felicitaciones. Se abre un camino que demanda inclusión, preservación y ensanchamiento del amplio movimiento político y social que se generó en torno a la primaria», dijo el presidente de la CNP, Jesús María Casal, antes de entregar a Machado su credencial.

Tras ser proclamada, Machado también agradeció a los electores que participaron en las internas, a la CNP y a los demás aspirantes en la contienda, a quienes recordó que, desde ahora, la política será «de brazos abiertos».

Aseguró que a la lucha que lleva por un cambio en Venezuela se ha integrado «gente muy competente» que ha entendido que son necesarios «los mejores, independientemente de su militancia o procedencia».

Finalmente, insistió en su llamado a todos los sectores del país a conformar «una gran alianza nacional que permita construir la gobernabilidad democrática» y trabajar en la ruta hasta las presidenciales previstas para el segundo semestre de 2024. EFE