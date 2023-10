La Corte Constitucional destituye a Alembert Vera

viernes, octubre 6, 2023

Los consejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos, Johanna Verdezoto -alineados a la llamada «Liga Azul» afines al expresidente, prófugo de la justicia y asilado en Bélgica, Rafael Correa- conservan sus cargos

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Hace pocos instantes la Corte Constitucional indicó que en su fallo sólo destituyó de su cargo al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Alembert Vera, así como al secretario jurídico de la institución.

La medida del Constitucional fue dada después de que se diera paso a la creación de una veeduría ciudadana para que evalúe las acciones administrativas y designación de jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo Transitorio, presidido por Julio César Trujillo.

El nuevo consejero que tomará posesión es Juan Guarderas, conocido anticorreísta.

Antecedentes

El pasado miércoles 27 de septiembre, la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Nicole Bonifaz, expresó su descontento con el accionar del entonces presidente del organismo, Alembert Vera, de las filas del correísmo, acusado de intentar que ese partido capte los organismos de control del Estado.

Sin embargo, cuando el pedido de cuentas fue pedido por Bonifaz, Vera aseguró que la veeduría no es iniciativa del Cpccs. Sin embargo, se hizo pública la convocatoria para la conformación de la veeduría ciudadana, tres de los siete consejeros del Cpccs se pronunciaron. La vicepresidenta, Nicole Bonifaz y los vocales Mishelle Calvache y Andrés Fantoni se distanciaron de la decisión de Alembert Vera de dar paso a ese proceso. Denunciaron que la decisión abrir las inscripciones fue unilateral y que ellos no fueron consultados.