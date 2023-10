Evaluación médica en Paraguay determinará si Lenín Moreno viaja a Ecuador, por caso Sinohydro

martes, octubre 3, 2023

Por el delito de cohecho, la Fiscalía General del Estado emitirá un dictamen acusatorio contra 25 de las 40 personas investigadas dentro del caso Sinohydro

De una última evaluación médica que recibirá en Asunción, Paraguay, el expresidente Lenín Moreno dependerá si se presenta o no de forma física en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) hasta el 10 de octubre próximo, como lo determinó, el 5 de junio pasado, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Bayardo Espinosa, magistrado que está a cargo del caso Sinohydro en el que se procesa el delito de cohecho.

En una audiencia de cambio de medidas cautelares, el juez Espinosa no acogió el pedido de prisión preventiva solicitado contra Moreno y su esposa, Rocío González, por el fiscal general subrogante Wilson Toainga, al no haber estos cumplido su presentación periódica en la CNJ. En su lugar decidió que ambos deben presentarse los primeros diez días de cada mes en la delegación diplomática de Ecuador en Asunción, en Paraguay, y cada cuatro meses tendrán que hacerlo en la Sala Penal de la Corte Nacional, en Quito. Por más de un mes y medio el conjuez analizó los argumentos dados por la Fiscalía y varios de los acusados que pedían cambios a las medidas cautelares definidas al inicio de la instrucción fiscal, el 5 de marzo pasado.

La defensa de Moreno y González, David Meza, explicó que las presentaciones en Paraguay se han dado de manera normal estos últimos tres meses, principalmente porque la Embajada de Ecuador está relativamente cerca del domicilio del exmandatario. En cambio, la presentación en Ecuador estaría sujeta a una recomendación médica, pues se deberá evaluar una situación de salud relacionada con su próstata y vías urinarias que le estaría afectando en los últimos días.

“El viaje a Ecuador no conlleva solo que él y su esposa vengan, sino que tiene que venir una enfermera que le observe las nueve horas de vuelo, una persona que le ayude a moverse de la silla al asiento del aeropuerto, que le ayude en todos los movimientos. No es un viaje que se lo puede tomar a la ligera y la salud es lo primero. La vida de Lenín Moreno tiene que ser valorada como cualquier ser humano”, indicó Meza, quien dijo no conocer exactamente el día de esta semana que se realizarán los últimos exámenes y una visita médica con el fin de que el médico establezca cuáles son las condiciones para que él pueda viajar o en su defecto se le puedan manifestar los inconvenientes en el caso de que realice el viaje bajo las condiciones actuales.

De la valoración médica y los resultados no solo saldrá la decisión de viajar o no hacerlo, sino también los elementos para justificar una no venida a Ecuador, la cual respondería a un tema de fuerza mayor y será debidamente acreditado, anotó, con certificados médicos de Asunción del Paraguay e inclusive con la valoración de médicos de Ecuador. La defensa de Moreno y González cree que solo en el momento que se realice la valoración se podría informar al conjuez Espinosa para que tome los recaudos procesales respectivos y justificar en el caso de que no pueda venir.

El exmandatario ecuatoriano y su pareja inicialmente recibieron la medida cautelar de presentación periódica cada quince días en la Corte Nacional, en Quito. Ninguno de los dos cumplió con esa disposición legal. Moreno y su esposa viven desde el 2022 en Paraguay, país en el que Moreno ocupa un cargo ad honórem en la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Fiscalía investigó en este caso un cohecho aparentemente ocurrido en el proceso de contratación de la empresa china Sinohydro para la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, obra emblemática del gobierno de Rafael Correa. Aunque fueron investigados durante los 120 días de instrucción fiscal 40 personas, la fiscal general Diana Salazar anunció que presentará un dictamen acusatorio solo contra 25 procesados, quienes habrían formado parte de una trama de sobornos para favorecer a Sinohydro con la adjudicación del contrato para construir Coca Codo Sinclair y por lo que a cambio habrían recibido $ 76 millones en coimas.

Quienes están en la lista de acusados son el exmandatario Moreno, su esposa, su hija, dos hermanos y una cuñada del excompañero presidencial de Rafael Correa. También el empresario y abogado Conto Patiño, su esposa Beatriz Herdoíza, cuatro hijos de ambos (María Auxiliadora, Juan Carlos, Patricia y Manuel Patiño Herdoíza), Priscila Burneo y Xavier Macías Carmigniani, nieta y yerno de Conto Patiño, abogados, exfuncionarios públicos ecuatorianos y cinco exfuncionarios de la estatal Sinohydro, entre quienes está el exembajador de China Cai Runguo.

Meza asegura que su defendido tiene el deseo de asistir, suscribir y poder regresar a sus funciones en Paraguay y aclara que aunque su recomendación sería presentarse en Ecuador, mal haría en hacer esa propuesta sin tomar en cuenta el tema de la salud. “Qué pasa si en el viaje se desconecta una sonda, le da algún tipo de infección por el ajetreo o el maltrato del avión. Yo no podría tener en mis hombros esa responsabilidad de que alguien tuvo una complicación médica por una recomendación jurídica. Para mí esto tiene que ser visto desde el punto de vista humanitario, analizado desde lo médico, y eso sí traspolarle a la parte jurídica para poder justificar y solicitar al juez que tome en cuenta los argumentos”.

El defensor califica a la salud del exmandatario ecuatoriano como delicada, pues la discapacidad de Lenín Moreno, que sobrepasa el 80 %, es degenerativa y es una condición que con el tiempo la salud va cambiando lamentablemente para mal.

En los cuatro meses de instrucción fiscal, la cual se cerró el 14 de julio pasado, la Fiscalía investigó una red de corrupción que habría operado entre 2009 y 2018 en Ecuador y otros países con paraísos fiscales, para hacerse de $ 76 millones en coimas entregadas por acciones que facilitaron que la empresa china Sinohydro se quede con la construcción del proyecto Coca Codo Sinclair.

En la lista de los sobreseídos están Jacqueline Viteri Cedeño, cuñada del expresidente y esposa del también procesado Edwin Moreno; María Patiño, nieta de Conto Patiño; el exmiembro del directorio de la hidroeléctrica Coca Codo Francisco Castelló; además de abogados y extrabajadores de los Patiño en empresas como Comercial Recorsa y Novatex. Con el sobreseimiento a todos ellos ya se les levantaron las medidas cautelares dispuestas.

La megaobra realizada en el gobierno de Correa habría costado al país más de $ 2.000 millones. La construcción se realizó con un crédito del Eximbank de China en momentos en que Lenín Moreno era vicepresidente de la República, Conto Patiño representaba comercialmente a la empresa China Sinohydro y Cai Runguo era el embajador de China en Ecuador.

El abogado del ex primer mandatario reconoce que la consecuencia jurídica de la no presentación es que la Fiscalía solicite la prisión preventiva de ambos. Por ello sostienen que los argumentos que se entreguen, en el caso de no presentarse ante la CNJ, deberán ser tomados en cuenta porque no es una condición que la están inventando en este momento, ya que es de conocimiento público no solo la discapacidad del 80 %, de Lenín Moreno, sino otras circunstancias médicas y operativas para movilizarse.

De darse un pedido de prisión preventiva para Moreno y su esposa, adelantó Meza que se opondrá por las condiciones particulares del exmandatario. Aunque tiene claro que eso lo decidirá un juez, piensa que más allá del tema político y mediático de lo que se debe hablar es de la salud de un ser humano.

La opción de presentarse vía Zoom es algo que baraja solicitar Meza de ser necesario y las circunstancias médicas lo indican. La idea parte de que actualmente una de las 25 personas procesadas que quedan en la causa realiza presentaciones telemáticas. Ante esa realidad, el defensor se pregunta por qué no permitirle a Lenín Moreno, hasta que su salud se estabilice, hacer una presentación telemática.

“Dependiendo de cómo avance el estado de salud de Lenín Moreno o solo pediríamos una vez o las próximas. Yo creo que es de esta la que debemos preocuparnos. (…) En las siguientes se realizará un análisis en función de las mismas particularidades”, refirió.

Después del cuarto diferimiento para instalar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el cual ocurrió el 14 de septiembre pasado entre seis pedidos hechos por los procesados, aún no existe una nueva fecha en la que se dará la diligencia para analizar si existen o no vicios que noten lo actuado en la causa y escuchar el dictamen acusatorio contra los 25 sospechosos.

Con información de El Universo