Docente de UTPL ganó premio en los Globant Awards- Women that Build 2023

lunes, octubre 2, 2023

Jennifer Samaniego, analista de Innovación Educativa de UTPL Y subdirectora de la Red de Aprendizaje Inmersivo, ganó la categoría global de Inspiring Leader en la cuarta edición del concurso

Globant reconoció a Jennifer Samaniego como ganadora global en la categoría Inspiring Leader en los Women that Build Awards 2023. El premio es parte de la iniciativa de Globant para cambiar la realidad de la industria IT y reducir la brecha de género, brindando más visibilidad a mujeres que generan y contribuyen a crear un impacto profundo en el sector tecnológico.

Esta edición de los premios contó con más de 3.100 nominaciones, más de 1.100 candidatos y más de 120.000 votos en todo el mundo. Para ver la lista completa de ganadores locales en cada país, visite www.womenawards.globant.com

La categoría Inspiring Leader que reconoce a Jennifer Samaniego, premia a mujeres VPs, Managers, Directores, líderes, fundadores o Expertos en la Materia con 5 años de experiencia, generando un impacto positivo en el campo STEAM.

Jennifer Samaniego, una exalumna de UTPL, ha demostrado su pasión y compromiso con la innovación educativa y la implementación de tecnología inmersiva en la educación. Sus logros y contribuciones no solo han impactado a nivel nacional, sino también con el trabajo que realiza en la Red de Aprendizaje Inmersivo RAIN Ecuador, liderando el proyecto XR Mujeres, con el fin de empoderar a niñas y adolescentes en el uso de tecnología inmersiva. Esto le ha permitido recibir múltiples reconocimientos de excelencia profesional y premios de instituciones destacadas.

Jennifer Samaniego fue elegida como ganadora por un panel de jueces globales que estuvo compuesto por figuras reconocidas como Anuj Mehrotra, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad George Washington; Cassandra Seier, directora de Mercados de Capitales Internacionales de NYSE; Eliana Gialain, científica senior del comportamiento de CoachHub; Gillian Zucker, presidenta de Operaciones Comerciales de LA Clippers; Jennifer Reynolds, directora ejecutiva de Women Corporate Directors Foundation; Martín Migoya, cofundador y CEO en Globant; Patricia Pomies, Chief Operating Officer Global en Globant; y Stephanie Stapleton Sudbury, presidenta de Udemy Business. Los Women that Build Awards de este año atrajeron a un número significativo de socios globales, incluidos CoachHub, NYSE, Salesforce, Udemy, Women Corporate Directors Foundation y más de 50 otras organizaciones y universidades de apoyo.

“Los Women that Build Awards se crearon hace cuatro años para motivar a más mujeres a unirse a la industria de la tecnología, destacando a las mujeres pioneras que están generando un impacto positivo. Aún queda mucho trabajo por hacer para reducir la brecha de género en nuestro campo. Es por eso que aprovechamos cada oportunidad para estimular la innovación y la colaboración, mientras promovemos la pluralidad y conectamos a mujeres de diferentes partes del mundo”, dijo Patricia Pomies, Chief Operating Officer en Globant. “El proceso de nominación de este año recibió la mayor respuesta hasta ahora. Pudimos conocer a muchas mujeres que no temen cambiar el juego en sus comunidades, por lo que queremos felicitar no solo a las ganadoras, sino a todas las que participaron, por compartir sus historias con nosotras y nuestra comunidad”.

“Con los Women that Build Awards, buscamos reconocer a las mujeres que están revolucionando el sector tecnológico. Como la tecnología es la disciplina con mayor demanda de empleos a futuro, nos enfrentamos a una necesidad aún mayor de crear campos STEAM más inclusivos, diversos y colaborativos. A través del ejemplo de nuestras nominadas, estamos tratando de inspirar a más mujeres a ser líderes en nuestra industria, que está mayoritariamente dominada por hombres. Es muy importante para nosotros cambiar la ecuación, y esta es una de las principales iniciativas que estamos impulsando con los Women that Build Awards”, manifestó Wanda Weigert, Global Chief Brand Officer en Globant.