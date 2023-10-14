¿Cuáles son las provincias con más electores en la segunda vuelta presidencial en Ecuador?

sábado, octubre 14, 2023

Más de 13 millones de ecuatorianos acudirán este domingo 15 de octubre del 2023 a las urnas en esta segunda vuelta electoral de las elecciones anticipadas. Guayas y Pichincha son las provincias con más electores. ¿Cuáles son las provincias con más electores?

Al igual que el pasado 20 de agosto del 2023, se encuentra habilitados 13 450 553 ecuatorianos para sufragar, de ellas 10 819 475 personas acudieron a las urnas. Además, para este proceso electoral hay 40 714 juntas receptoras del voto y en cada mesa electoral están empadronadas 350 personas.

Las provincias con mayor número de electores son Guayas y Pichincha tienen 3,18 millones y 2,33 millones de personas empadronadas, respectivamente. En el exterior se espera la votación de 409 250 ecuatorianos, en esta ocasión de forma presencial ante los problemas con el voto telemático.

Desde el jueves 4 390 recintos electorales a escala nacional contarán con el resguardo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Para ello se desplegarán 3 000 efectivos de la Policía Nacional, que patrullarán los exteriores de los recintos, y 43 000 miembros de las Fuerzas Armadas, que brindarán seguridad al interior de los mismos.