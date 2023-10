Candidatos sin claro plan de retorno de reservas monetarias

El autor

Máster en Economía Urbana y Regional, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). PhD por la Universidad Técnica de Munich Alemania Ganador del premio a la investigación en el III Encuntro de Ecuatorianos en Europa . Economista por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)-Ecuador. Docente Universitario en la UTPL por 10 años en las materias de, Teoría de Juegos, Estadística y Econometría. Publicaciones: Ochoa w.S., Paul C., Castro L., Valle L., and Knoke T.,(2016). Banning goats could exacerbate deforestation of the Ecuadorian Dry Forest - How the effectiveness of conservation payments is Influenced by productive use options Knoke, T., Calvas, B., Ochoa, S. O., Onyekwelu, J. C., & Griess, V. C. (2013). Food production and climate protection—What abandoned lands can do to preserve natural forests. Global Environmental Change, 23(5), 1064-1072