Fallece Mario Tascon, pionero del periodismo digital en España

viernes, septiembre 29, 2023

Considerado como uno de los padres y artífices del periodismo digital en España, Mario Tascón fundó Prodigioso Volcán, editorial que ayudó en la creación del portal ecuatoriano, PRIMICIAS

Tiempo de lectura: 2 minutos

De manera inesperada y a los 60 años, el periodista y pensador de los nuevos medios digitales Mario Tascón murió este 29 de septiembre en Buenos Aires (Argentina).

Tascón es considerado uno de los pioneros del periodista digital en su país y artífice de varios proyectos innovadores en el mundo.

“Nos ha dejado de forma inesperada esta noche. Estamos tristes y tratando aún de asimilar la noticia. Esperamos darle el homenaje que se merece muy pronto. Le echamos mucho de menos”, señaló la editorial Prodigioso Volcán, fundada por Tascón y otros comunicadores en España, en su cuenta de X (antes Twitter).

Apenas hace dos días, el 27 de septiembre, Tascón había dictado una conferencia sobre la influencia de la inteligencia artificial en los medios y contenidos digitales.

Tascón fue durante ocho años director general de Contenidos de Prisacom (elpais.es) y fundador de la primera redacción digital de España: elmundo.es.

También presidió la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA), y fue maestro de periodismo de la Fundación Gabo.

Fue un especialista en periodismo de datos, infografía, nuevas narrativas, arquitectura de la información y la reingeniería de procesos de las redacciones tradicionales.

Pero más que eso, Tascón era un apasionado por los nuevos medios, trabajaba e investigaba sobre innovación y redes sociales sin descanso.

Además, abogó siempre por el derecho a entender la tecnología y el acceso igualitario a Internet. Hace poco, Tascón había emprendido un proyecto para alfabetizar a los adultos mayores y combatir la desinformación.

En este sentido, denunció la fácil difusión de bulos o noticias falsas en los medios, y alertó de la lentitud y las resistencias de estos a la hora de adaptarse a los cambios.

En Ecuador, Tascón deja su rastro en PRIMICIAS, el primer medio digital del país, y el cual ayudó a concebir y formar hace cinco años.

Con información de Primicias