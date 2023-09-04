LOADING

El TCE tiene cuatro recursos pendientes sobre voto en el exterior

Redacción
lunes, septiembre 4, 2023
El CNE ya tiene listo los diseños que se enviarán para las elecciones en el exterior, y la noche del domingo se reunió el pleno del CNE y rechazó los recursos que también interpusieron las organizaciones políticas ante esta instancia
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aún tiene cuatro recursos de apelación pendientes para que la decisión de repetir las elecciones para asambleístas en el exterior quede en firme. Independiente de ello el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza con los preparativos.

Los dos recursos más recientes los presentó el movimiento Construye ante el TCE, el uno de la candidata asambleísta por el exterior, Carla Cruz , en contra de la junta especial por el exterior para que se deje sin efecto la decisión de repetir las elecciones de asambleístas en estas jurisdicciones.

El otro recurso es como movimiento en contra del CNE por la resolución de repetir las elecciones. En total se han presentado 12 recursos entre quejas y apelación. De estos ocho ya fueron archivados, recursos que mientras sean tramitados por el TCE no tienen efectos suspensivos la decisión del CNE de repetir el proceso.

Enrique Vaca, director de organizaciones políticas del CNE, confirma que ellos como organismo pueden seguir con el andamiaje de preparación de las elecciones en el exterior. Lo que si aclara Vaca es que el CNE estará sujeto a la decisión final que pueda tomar el Tribunal, porque son de estricto cumplimento una vez que esté en firme pues son de última instancia.

Es más el CNE ya tiene listo los diseños que se enviarán para las elecciones en el exterior, y la noche del domingo se reunió el pleno del CNE y rechazó los recursos que también interpusieron las organizaciones políticas ante esta instancia.

