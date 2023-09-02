Ecuatorianos en segundo lugar de visitas turísticas a Colombia

sábado, septiembre 2, 2023

El país cafetero recibió, entre enero y julio, más 3,2 millones de turistas, de los cuales una buena parte llegó desde Ecuador

Entre enero y julio de este año Colombia recibió más de 3,2 millones de turistas no residentes, según informó este 1 de septiembre de 2023 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que explicó que esa cifra supone un incremento del 32,3% con respecto al mismo periodo de 2022.

De acuerdo con un análisis de la Oficina de Estudios Económicos de la cartera de, la cifra de visitantes no residentes entre enero y julio de 2023 «ascendió a 3’246.478, es decir que estuvo un 32,3% por encima del mismo periodo de 2022, cuando el país recibió 2’453.223 viajeros».

Por otro lado, el informe indicó que en julio de este año, Colombia acogió a 494.607 viajeros provenientes del exterior, cifra superior en 12,6% frente a los registrados en el mismo periodo de 2022, cuando ingresaron 439.161 personas.

Por nacionalidades

Del total de visitantes no residentes que llegaron al país en los siete primeros meses de este año, 2’200.388 eran extranjeros (sin contar a los venezolanos); otros 683.446 corresponden a colombianos residentes en el exterior; 130.744 eran venezolanos con motivo de descanso y esparcimiento y otros 231.900 fueron pasajeros provenientes de cruceros internacionales.

Por nacionalidades, Estados Unidos continúa encabezando el ránking de países con mayor flujo de visitantes extranjeros a Colombia, porque entre enero y julio llegaron un total de 636.140 viajeros procedentes de ese país, seguidos por visitantes de Ecuador, con 175.786, y de México, con 171.886 ciudadanos.

Así mismo, el número de visitantes a Parques Nacionales Naturales ascendió a 947.062 entre enero y julio de 2023, cifra que resulta un 13,1% superior a la del mismo periodo del 2022.

Colombia recibió el año pasado la visita de 4’606.915 turistas no residentes, un 232,2% superior frente a 2020 y 114,7% más respecto a 2021, según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Sitios más visitados

Respecto a la conectividad aérea, las cifras preliminares indican que 22,6 millones de personas se movilizaron por esta vía durante los primeros meses del año, lo que representa un aumento del 1,6% en el tráfico aéreo respecto al mismo periodo de 2022.

Al detallar las cifras se tiene que entre enero y junio de este año el total de llegadas en vuelos internacionales regulares alcanzó los 4’281.504, lo que representó un incremento del 31% respecto al mismo periodo de 2022. La cifra total de llegadas y salidas en vuelos internacionales fue de 8’730.970.

En cuanto al sector de alojamiento y servicios de comida, los indicadores disponibles muestran un comportamiento estable.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre enero y junio de 2023 la tasa de ocupación de alojamientos registrada fue del 51,5%, es decir 4,5 puntos porcentuales por encima del mismo periodo del año 2019 y solo 1 punto porcentual por debajo de 2022.

Las tasas de ocupación hotelera más altas se registraron en las regiones de Cartagena, con un 68,3%, seguido por Bogotá con el 61,8% y Antioquia con un 55,3%. EFE