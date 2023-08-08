Zuckerberg responde a Elon Musk y dice estar listo para la pelea

martes, agosto 8, 2023

Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de la plataforma digital Meta, respondió el domingo a su posible rival Elon Musk al afirmar que está «listo» para una pelea contra el multimillonario de origen sudafricano quien es propietario de la red social X, anteriormente Twitter.

«Estoy listo hoy. Sugerí el 26 de agosto cuando desafió por primera vez, pero no lo ha confirmado. Sin contener la respiración», escribió Zuckerberg hoy en la red social Threads, en una publicación que incluía una captura de pantalla de la de Musk en X/Twitter, sobre la necesidad de prepararse físicamente.

Musk había anunciado horas antes que su pelea contra Zuckerberg se retransmitirá en Twitter -red social que compró el año pasado y recientemente rebautizó como X- y que todos los ingresos de la retransmisión serán donados «a la caridad para los veteranos».

Por su parte, la directora ejecutiva de la red social, Linda Yaccarino, comentó hoy que liberaría su calendario para esta pelea, que fue anunciada por primera vez en junio.

En junio, los dos multimillonarios acordaron pelear a través de una serie de publicaciones en las redes sociales de sus respectivas plataformas e incluso Musk llegó a mencionar que esta pelea se podría dar en Las Vegas o en el Coliseo de Roma.

Sin embargo, nunca quedó claro si todo se trataba de una broma o si los contrincantes estaban hablando en serio.

Según la prensa especializada, el presidente de la empresa de artes marciales mixtas Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, ha estado mediando entre los dos.

Musk, de 52 años, ha estado entrenando con Lex Fridman, un informático apasionado del Jiu-Jitsu brasileño, y con el campeón de UFC George St-Pierre.

Por su parte, Zuckerberg, de 39 años y presidente de Facebook, Instagram y Threads, ha llegado a ganar peleas de artes marciales mixtas (MMA) y hace poco compartió en sus redes que ha instalado en su jardín un ring octagonal. EFE