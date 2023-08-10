LOADING

¿Quién participará en el debate por Construye tras el asesinato de Villavicencio?

Redacción
jueves, agosto 10, 2023
A través de un comunicado, la organización política pidió silencio y prudencia a «quienes pretenden aprovechar políticamente el asesinato» del político de 59 años
Tiempo de lectura: 2 minutos

 

El movimiento Construye informó, este 10 de agosto del 2023, que ninguna persona de la organización participará en el debate presidencial tras el asesinato de su candidato a la Presidencia de la República, Fernando Villavicencio.

A través de un comunicado, la organización política pidió silencio y prudencia a «quienes pretenden aprovechar políticamente el asesinato» del político de 59 años. Además, dijo que sobre el eventual reemplazo de Villavicencio en la papeleta electoral la decisión solo será tomada por Construye y se comunicará en sus canales oficiales.

Para el debate, la organización enviará al Consejo Nacional Electoral (CNE) un comunicado que deberá ser leído en el espacio correspondiente al periodista.

Finalmente, instaron a los ciudadanos a colocar banderas blancas en sus viviendas y permanecer vigilantes a las investigaciones en torno a este crimen que ha conmocionado al Ecuador.

Prudencia e igualdad

En rueda de prensa, Antonio López, jefe de campaña presidencial de Construye, exigió que el CNE difiera el debate pues apenas tendrían tres días para enviar un nuevo candidato al debate presidencial. «Por un principio de igualdad tienen que obligatoriamente diferir el debate presidencial. Nosotros nos retiraremos para guardar nuestro luto», indicó.

También, la candidata a la Vicepresidencia por Construye, Andrea González, pidió que se comparta solo información verificada por respeto. «No sería justo manchar el nombre de quien quiso hacer de Ecuador un país de paz. Fernando es irreemplazable para nosotros, para el país y para el futuro de nuestros hijos», sentenció.

Calendario electoral se mantiene

Tras el pedido de Construye, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, ratificó que el debate presidencial se realizará este domingo 13 de agosto del 2023 y se mantendrá la fecha de las elecciones anticipadas.

También señaló que el candidato presidencial de Construye puede ser reemplazado hasta antes de la elección y la papeleta se mantendrá por lo que los votos del candidato Villavicencio serán computados a su reemplazo.

Atamaint señaló que por los últimos hechos violentos se redoblará la seguridad a los candidatos y en los recintos electorales.

