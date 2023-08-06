Juez ordena liberación de director de la Penitenciaría del Litoral

domingo, agosto 6, 2023

La Fiscalía no comprobó la posible relación entre el director, el arsenal y la droga encontrada en las oficinas administrativas

Tiempo de lectura: 2 minutos

El juez de Garantías Penales, Hermes Jiménez, ordenó el sábado 5 de agosto la liberación del director de la Penitenciaría del Litoral, quien había sido detenido en la víspera, en el marco de un operativo en el complejo carcelario de Guayaquil donde se halló fusiles, bombas, granadas, explosivos, dinero en efectivo y droga dentro de las oficinas del Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI).

Según consta en el expediente que reposa en el portal de la Función Judicial, Jiménez declaró la “ilegalidad de la detención” del director de la cárcel debido a que la Fiscalía General del Estado (FGE) no demostró algún “comprobante de evidencias” que vincule al funcionario con los artículos encontrados. Sin embargo, la FGE había solicitado la prisión preventiva para el funcionario.

“En virtud de no existir algún comprobante de evidencias, declaro la ilegalidad de la detención del ciudadano (…). Se dispone la elaboración de la boleta constitucional de excarcelación a su favor”, ordenó el juez.

Además del director de ‘La Peni’, su par del Centro de Detención Provisional, cinco funcionarios administrativos y dos guías penitenciarios también fueron detenidos.

Según el último comunicado de la institución, la FGE había formulado cargos contra los nueve aprehendidos por el delito de ingreso de artículos prohibidos a un reclusorio, que se castiga hasta con 14 años de prisión, por tratarse de funcionarios públicos.

Las armas, explosivos, municiones y drogas se encontraron en las dependencias administrativas del complejo carcelario de Guayaquil durante una inspección realizada por la Policía y de las Fuerzas Armadas, que desde la semana han requisado un arsenal de guerra en poder de los reclusos de la Penitenciaría.

El hallazgo lo confirmó el mismo SNAI, el organismo estatal encargado de custodiar y administrar de las 35 cárceles de Ecuador, al que pertenecen los detenidos y las dependencias administrativas revisadas este viernes.

No obstante, en un comunicado, anticipó que “prestará toda la colaboración dentro de las investigaciones que se inicien por esta causa, a fin de esclarecer los hechos ocurridos”.

Este hallazgo se produce días después de que dimitiese el director del SNAI, Guillermo Rodríguez, quien estaba en el cargo desde octubre de 2022.