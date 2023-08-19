CNE investiga a 4 candidatos presidenciales por no presentar informes de ingresos y gastos

sábado, agosto 19, 2023

Solo dos binomios presidenciales cumplieron con la norma de entregar los reportes económicos de campaña de tres quincenas seguidas

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Los candidatos presidenciales Daniel Noboa, Otto Sonnenholzner, Yaku Pérez y Bolívar Armijos no presentaron los informes quincenales de ingresos y gastos de campaña ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), de acuerdo al portal del organismo electoral.

Según la ley, esta información debe estar publicada en esa página web. Solo dos binomios presidenciales cumplieron con la norma de entregar los reportes de tres quincenas seguidas: Xavier Hervas y Jan Topic.

Topic, candidato de la alianza entre el Partido Social Cristiano, Centro democrático y Sociedad Patriótica, reportó ingresos por 416 mil dólares y gastos por 266 mil dólares.

Le puede interesar: Elecciones Ecuador 2023: ocho políticos de vieja data están detrás de los candidatos presidenciales y sus alianzas

Hervas, del Movimiento RETO, recibió según su campaña 4 722 dólares y gastó 4 000 de ellos. En su reporte de la segunda quincena solo constan 10 dólares de gasto.

Luisa González, de la Revolución Ciudadana, y el Movimiento Construye, ahora representado por Christian Zurita, presentaron reportes completos solo de dos quincenas.

La candidata del correísmo indicó haber tenido ingresos de 26 mil dólares y gastos por 17 mil dólares. En su caso llama la atención que presentó un informe de la tercera quincena de campaña en la que afirma que recibió aportes solo por 11 dólares.

En cambio Construye solo presentó documentación por 48 mil dólares de ingresos de dos quincenas.

Al final de la elección, los candidatos todavía podrán ponerse al día con la entrega de sus documentos y tendrán hasta 90 días para presentar las cuentas definitivas de los aportes privados a sus campañas.

La autoridad electoral tiene hasta dos años para revisar la legalidad de los ingresos y gastos de los postulantes.

Texto original publicado en ecuavisa.