‘Transformers: Rise of the Beasts’ destrona a ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’

El misticismo de Cuzco y el Machu Picchu son el escenario de la nueva entrega de la saga de 'Transformers, el despertar de las bestias', un filme donde la potencia de épicas batallas entre robots se mezcla con la cultura andina de Perú

‘Transformers: Rise of the Beasts’ se convirtió en la película más taquillera en Estados Unidos el pasado fin de semana, ganándole así a ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’.

El séptimo capítulo de la serie recaudó un total de USD 60,5 millones vs. los USD 55,4 millones de ‘Spider-Verse’. Esta última película estaba en su segundo fin de semana. Continúa en las salas de cine de Ecuador.

Sobre el filme

‘Transformers: The Rise of the Beasts‘ comenzó a escribirse en marzo de 2019 a manera de secuela de la taquillera ‘Bumblebee‘. El rodaje arrancó en junio de 2021 en Los Ángeles, California. Causó gran expectativa entre sus seguidores de América Latina tras seleccionar escenarios de Perú para la grabación.

Perú

Las críticas

Definitivamente los críticos no están impresionados con la nueva película de la franquicia, pero aún así es la segunda mejor calificada de la saga ‘Transformers‘. En esta ocasión alcanzó un 51% de aceptación. El récord de audiencia, en cambio, llegó al 91%. Hasta el momento, ‘Bumblebee’ (2018) es la mejor puntuada por los expertos de cine: 91%.