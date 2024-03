Estos son los ganadores de los Premios Oscar 2024

domingo, marzo 10, 2024

Llegó uno de los días más importantes de la industria cinematográfica, los Oscar 2024. ¿Listos para conocer a los ganadores de este año?, vive la fiesta del cine

Tiempo de lectura: 5 minutos

La ceremonia de entrega de los Premios Oscar son uno de los galardones cinematográficos más esperados cada año. Este 2024 varias son las películas que se disputan la estatuilla en sus diversas nominaciones. Al igual que cada edición, la número 96 espera ser una noche llena de sorpresas, lágrimas y momentos especiales.

¿Nos acompañas?, ¡vamos a ello!, prepárate para vivir la fiesta del cine.

Minuto a minuto de los Premios Oscar 2024

21:20 Al Pacino entró al escenario para presentar el premio más esperado de la noche, el de Mejor película: “Diez películas nominadas increíbles, pero solo una se llevará el premio a Mejor película”, la ganadora fue Oppenheimer.

La presentación del actor es criticada por más de uno en redes, catalogándola como “la categoría con menos emoción presentada de la noche”.

“He estado soñando por este momento, jamás pensé que iba a suceder y ahora está fuera de mi cabeza”.

21:14 – Emma Stone ganó la categoría de Mejor actriz con su actuación con Pobres criaturas, su speech fue más que emotivo, con un gran mensaje sobre el trabajo en equipo:

“Mi vestido está roto, creo que sucedió durante Im Just Ken, estoy casi segura. Esto me abruma muchísimo, lo siento, mi voz también se fue. Las mujeres sobre este escenario son increíbles, y las mujeres de esta categoría… comparto esto con ustedes. Las admiro mucho (…) La otra noche estaba en pánico como este momento. No se trata sobre mí, se trata sobre un equipo que se unió para hacer algo más maravilloso de la suma de sus partes, y eso es lo mejor de hacer películas, y estoy muy honrada de compartir esto con cada persona que puso su amor y su cariño hacia esta cinta”.

El mensaje del anfitrión de los premios a Trump

Jimmy Kimmel intervino antes de presentar una de las categorías más esperadas y leyó en directo un comentario de Donald Trump criticando su trabajo como anfitrión, a lo que él respondió “¿No es pasada ya su hora de estar en la cárcel?”.

21:04 ¡Una más! La estatuilla de Mejor director se lo llevó Christopher Nolan, con la cinta Oppenheimer.

20:58 – El premio a Mejor actor en los premios Oscar 2024 se lo llevó Cillian Murphy con su papel en Oppenheimer.

“Me siento muy abrumado. Gracias a la Academia. Gracias a cada integrante del elenco, del equipo, ustedes cargaron todo a lo largo de esto. A todos mis compañeros de categoría. Soy un hombre irlandés muy orgulloso parado aquí esta noche. Hicimos una cinta sobre el hombre que creó la bomba atómica. Quiero dedicarle esto a todos los que buscan la paz en todo el mundo”, declaró el protagonista de la cinta.

Andrea Bocelli y su hijo presentaron el memorial de la noche

20:42 – Billie Eilish le otorga a Barbie su primer Oscar, con la canción What I Was Made For: “Gracias a Greta, estoy muy agradecida con esta película y con esta canción. Esto es para todos a los que les llegó la película. Gracias a todos y a mis papás, los amo”, explicó la artista, a lado de su hermano, quien también produjo la pista musical.

20:30 – Ryan Gosling empieza la esperada presentación de Im Just Ken, lo hace a un costado de Billie Eillish, quien no aguanta dar una carcajada, y atrás de su colega, Margot Robbie, protagonista de Barbie, una de las películas más populares del 2023. Lo olemos desde ahora, el momento va a viralizarse en redes.

20:23 – La categoría de Mejor Sonido se le llevó la cinta Zona de interés, y Mejor banda de sonido original la película Oppenheimer.

20:18 Becky G empieza su performance en medio de un escenario lleno de fuego artificial, su vestido negro le llega a los tobillos, invitadas especiales empiezan a cantar con ellas, son unas pequeñas cantantes que acobijan su voz. La pista, The Fire Inside, está nominada a Mejor canción, de la película The Flamin’ Hot.

20:15 – Oppenheimer se lleva otro Oscar, ganó el premio de Mejor fotografía, competía con Pobres criaturas, hasta ahora el favorito de la jornada.

20:00 – El popular personaje mexicano de Estados Unidos, conocido como Guillermo Rodríguez, estuvo en las primeras filas de los premios, repartiendo tequila y bromeando con el anfitrión de la noche, así como más invitados.

19:50 – Oppenheimer se lleva su primer premio en la categoría de Mejor edición, gracias a Jennider Lame: “Estaba aterrorizada cuando me dijeron de trabajar en la película por primera vez. Quiero darles las gracias a todos”.

19:45 – El premio a Mejor efectos especiales se lo llevó Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi y Tatsuji Nojima recogen la estatuilla.

19:36 – La categoría de Mejor actor de reparto se lo lleva Robert Downey Jr., quien no dudó en agradecer a su pareja por acompañarlo en cada etapa de su vida: “Quiero agradecerle a mi terrible infancia y a la Academia, en ese orden. Quiero agradecer a mi veterinaria, perdón, esposa. Ella me encontró y me rescató y me trajo a la vida, por eso estoy aquí, gracias”.

19:20 Bad Bunny y la Roca sobre el escenario para presentar la categoría de Mejor película internacional, Zona de interés se llevó el premio, apagando las esperanzas de los que esperaban que la popular cinta La sociedad de la nieve se lleva la estatuilla.

19:10 John Cena sale desnudo a escena y hace alusión al hombre que corrió desnudo en el escenario de los Oscar en 1974 (cuando David Niven daba el discurso de introducción a Mejor Película), específicamente para anunciar al ganador de la categoría de Mejor vestuario, mismo que también se lo llevo Pobres criaturas.

19:08 – ¡Otro premio más! Pobres criaturas se gana la categoría de Producción de diseño.

19:05 – Pobres criaturas se lleva el premio a Mejor maquillaje y peinado.

18:57 La cantante Billie Eilish enternece al público con la interpretación de su canción para la película Barbie, What I Was Made For. Una orquesta se abrió a las espaldas de la estrella musical.

18:51 El premio a Mejor Guión Original Adaptado se lo llevó American fiction.

18:45 – El premio a Mejor Guión Original se lo llevó Anatomía de una caída.

18:40 – El premio a Mejor Película Animada se lo lleva la animación japonesa del Studio Ghibli, El chico y la garza.

18:22 – Anuncian a la ganadora en Mejor Actriz de Reparto, no sin antes brindar un emotivo discurso a cada una de las nominadas. America Ferrera, quien está nominada en la categoría, es la primera en ser señalada, y así continúan con cada una. La ganadora es Da’Vine Joy Randolph, de Los que se quedan.

18:00 – Jimmy Kimmel sale a escena y empieza a mencionar varias de las películas más destacadas en las nominaciones este año. Barbie es infantable, y de hecho hace una fuerte crítica al jurado por no haberla nominado a Mejor Película. Oppenheimer no hace falta, ni tampoco Pobres Criaturas, y las felicitaciones a varios de sus actores tampoco.

“Greta Gerwig hizo de una muñeca de plástico que ya no interesaba a nadie un icono, y para muchos era la nominada perfecta. No, no aplaudan, que muchos de vosotros sois los que habéis hecho que no lo esté”.

17:50 – El público se enternece con la aparición de Messi, el can actor, parte de la película Anatomía de una caída, en los asientos del teatro de Los Ángeles.

Texto original de Ecuavisa

https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/premios-oscar-2024-en-vivo-minuto-a-minuto-ganadores-viral-GB6982549