Influencer dona $250,000 para transformar hogares en un barrio de Tulcán

martes, junio 27, 2023

Aaron Murphy, conocido por reunir dinero para ayudar a familias pobres, regresó a Ecuador. Su historia con el país nació en pandemia

El reconocido ‘influencer’ Aaron Murphy ha regresado a Ecuador y ha llevado a cabo una generosa acción en beneficio de un barrio en Tulcán, provincia de Carchi. Aaron es conocido por brindar ayuda económica a personas de escasos recursos en diferentes partes del mundo, y en esta ocasión ha donado $250,000 al barrio en mención.

La noticia fue compartida por el propio Aaron en su cuenta de TikTok, donde registra todas las acciones que realiza en los lugares que visita. Pero, ¿por qué Ecuador? A continuación, presentaremos un hilo para conocer las razones detrás de esta elección y la labor humanitaria de Aaron en el país.

1/ El interés de Aaron por Ecuador radica en su belleza natural y su diversidad cultural. El país cuenta con una gran variedad de paisajes impresionantes, desde las Islas Galápagos hasta la Amazonía y la Sierra. Además, la riqueza cultural y étnica de Ecuador lo convierte en un lugar fascinante para explorar.

2/ Aaron ha manifestado en varias ocasiones su deseo de ayudar a comunidades en situaciones de vulnerabilidad. Ecuador, al igual que otros países de América Latina, enfrenta desafíos sociales y económicos significativos. Aaron ve en este país una oportunidad para hacer una diferencia y generar un impacto positivo.

3/ El barrio en Tulcán, provincia de Carchi, fue seleccionado por Aaron debido a las difíciles condiciones de vida que enfrenta su población. Muchas familias luchan diariamente para cubrir sus necesidades básicas y carecen de recursos para mejorar su calidad de vida.

4/ La donación de $250,000 realizada por Aaron será destinada a diferentes proyectos y programas para beneficiar a la comunidad del barrio. Esto incluye mejoras en infraestructuras básicas, acceso a educación, asistencia médica y otras iniciativas que ayudarán a elevar el bienestar de las personas.

5/ A través de su presencia en TikTok y otras redes sociales, Aaron busca generar conciencia sobre la importancia de la solidaridad y la responsabilidad social. Sus acciones inspiran a otros a unirse a la causa y aportar su granito de arena para construir un mundo más justo y equitativo.

Un noble corazón

Motivos no le faltan. Y es que no es la primera vez que Murphy pisa suelo ecuatoriano, de hecho, es la tercera vez. En la primera ocasión, en 2020, el canadiense no pudo volver a su país de origen debido al confinamiento por la pandemia de la COVID-19. Fue entonces cuando Marcela y su madre, quienes residen en la dicha localidad al norte del país, le abrieron las puertas de su humilde morada para acogerlo como a su “hijo”.

Tiempo después, levantadas las fronteras, Aaron volvió a Ecuador para agradecer a las mujeres por la atención que le brindaron. Esa vez les entregó $ 100 para intención médica.Ahora, en el 2023, ha vuelto, pero parar cambiar la vida de la gente de la “calle entera que lo cuidó durante la pandemia”.

El plan de Murphy es edificar una casa con varios cuartos para Marcela y su madre. Estos espacios, espera él, puedan ser alquilados en plataformas como AIRBNB y que esto genere más ingresos para la familia de Tulcán.

Marcela, en la publicación hecha por el ‘influencer’, asegura que lo quiere como un hijo y que espera que donde sea que esté le vaya bien. También contó que Murphy la engañó haciéndola creer que el terreno donde se edificará el inmueble era de su propiedad.

Acciones que le devuelve la esperanza en la humanidad.