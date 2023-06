Hamilton y Shakira: ¿amigos o algo más?

lunes, junio 5, 2023

En una nueva jornada de la Fórmula 1, varias figuras se hicieron presentes, aunque el caso más destacado fue la presencia de la cantante colombiana

Shakira se convirtió en la Santa Patrona de las mujeres que han sido engañadas por sus parejas, según las internautas. Las tendencias en redes sociales la siguen posicionando dentro de lo más comentado y a casi un año de su ruptura con Gerard Piqué su vida ha dado un cambio radical tanto en lo personal como profesional.

A solo dos meses de haber abandonado Barcelona, España para iniciar una nueva vida en Miami, Florida junto a sus hijos, decidió regresar para dejar a Milan y Sasha con su padre durante las vacaciones, tal como lo habían acordado. Sin embargo, ha dejado a todos atónitos por su irreverente llegada, la cual demuestra que está mejor que nunca.

La colombiana no solo lo hizo con un look vibrante, también tuvo un particular momento con Lewis Hamilton, con quien se rumora que tiene un romance y las intenciones del piloto han quedado claras en un video que se viralizó rápidamente.

Hamilton delata su conquista a Shakira

Aunque las habladurías de romance de Shakira con Lewis Hamilton habían cesado, ha sido el mismo piloto de Mercedes quien los avivó durante un evento previo a la carrera que tuvo el fin de semana en Barcelona y a la cual asistió la intérprete.

Lewis : “I need to find myself a Latina,” 😆 then George proceeds to find him a girlfriend in the audience 🤣🤣#SpanishGP pic.twitter.com/Lvhc2JULBF — Sir Lewis Updates (@LH44updates) June 3, 2023



Y es que Lewis tuvo una conversación con el presentador donde elogiaban a las mujeres latinas y este no dudó en demostrar sus intenciones de conquistar a una de ellas en el futuro.

Más tarde, la barranquillera formó parte de sus invitadas especiales a la competencia donde quedó en segundo lugar, para luego cerrar con broche de oro con una cena donde se encargaron de dejar registro y se les vio muy felices.

Ambos posaron durante una cena con amigos en donde se sentaron juntos y Lewis la tomó de su cintura con mucha confianza, por lo que los fans de la artista estallaron de emoción por la posible posibilidad de que haya encontrado nuevamente el amor tras el amargo episodio que le hizo vivir Piqué por su infidelidad con Clara Chía Martí.

Esta sería la tercera salida pública de los famosos, pues ya se les vio durante una cena en Miami y un paseo en yate, pero también la segunda oportunidad en la que ella va a apoyarlo en sus competencias, pues así lo hizo durante el Gran Premio Miami de la Fórmula 1.