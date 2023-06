¿Confiar en la Asamblea Nacional?

Recomendación No. 4: Innovadora Liderar mediante enfoques creativos y audaces que involucran a la comunidad y la inspiran tanto ahora como en el futuro. · Implementar una hoja de ruta para la participación digital de cara a anticipar la conectividad entre el parlamento y la comunidad haciendo uso de las nuevas tecnologías, a la vez que se garantiza la accesibilidad y no dejar atrás a nadie. · Integrar el pensamiento creativo y avanzado en la planificación parlamentaria mediante un grupo de innovación dentro del parlamento dedicado a estudiar nuevos modos de participar e involucrar a la comunidad. · Trabajar con los jóvenes para elaborar estatutos parlamentarios para su participación, junto con un plan de acción que establezca un enfoque más dinámico de vinculación. · Proporcionar experiencias inspiradoras y memorables a los visitantes del edificio del parlamento que los motiven a seguir involucrándose con el parlamento. · Fijar una visión para mejorar las instalaciones que recorren los visitantes y la participación in situ en el edificio del parlamento mediante un plan maestro que delinee formas de mejorar el acceso de la comunidad a las instalaciones.