Cómo proteger a tu mascota de los altos niveles de radiación

sábado, junio 24, 2023

En verano, cuando llega el fuerte sol que ayuda a sacar el frio del cuerpo, surge este deseo de salir a disfrutar y realizar actividades con nuestras mascotas, para que ellos drenen energía, hagan ejercicio y sean felices.

Un golpe de calor, hipertermia o shock térmico puede ocurrir en tan solo 30 minutos si los animales se ejercitan en un clima cálido, con poca sombra, sin la oportunidad de refrescarse, descansar y jadear, que es la forma en que disipan el calor.

Llegó el verano y #Quito registrará temperaturas altas esta temporada, que también pueden afectar a los animales de compañía si no se toma las debidas precauciones. Con tutores responsables #QuitoRenace🍃 pic.twitter.com/yoBP52DJOL — Unidad de Bienestar Animal Quito (@UBA_Quito) June 22, 2023

¿Qué debes tomar en cuenta?

Para poder ayudarles a los peludos para que no les afecte el sol deben cepillar a su mascota regularmente, con esto le ayudarán a eliminará las motas, que disminuyen la circulación de aire alrededor del pelo.

Durante los meses de verano, evite esforzar demasiado a su mascota y programe carreras y otras actividades para cuando las temperaturas sean más frescas. También deben aliméntalos en horarios de menos calor y desparasítalo externamente para evitar la aparición de pulgas.

No lo dejes encerrado en lugares poco ventilados como en el carro o en una habitación donde no tenga aire que pueda circular. No lo expongas mucho tiempo al sol ni a lugares donde no tenga sombra, ya que puede deshidratarse o sufrir quemaduras.

Colócale un poco de bloqueador en las zonas más sensibles al sol como la nariz y las orejas y utilicen bálsamos hidratantes naturales para hidratar las almohadillas y nariz de tu mascota al regreso de paseos.

Recomendaciones para dueños de gatos

Siempre debe tener agua limpia y fresca a disposición, y si es posible en varios puntos.

Adecuarle un lugar fresco y protegido del sol donde pueda descansar.

En las horas más calurosas del día evita las sesiones de juego intenso o que salga al exterior.

Nunca lo dejen dentro de lugares sin ventilación.

Consejos para dueños de perros

Paséenlo por la mañana o por la tarde/noche, así podrán evitar exponerlo al sol y a las altas temperaturas.

Eviten las actividades que les esfuercen demasiado durante las horas de mayor calor.

Siempre revisen la temperatura del suelo antes de sacar a tu perro, así podrán evitar quemaduras en sus almohadillas.

Deben tener un envase de agua limpia y fresca a disposición, y un lugar accesible a la sombra.

Si tu perro tiene problemas de piel, por ser de pelo blanco, no lo expongas al sol.

Es importante que no le des agua inmediatamente de haber llegado de paseo, es mejor esperar un momento para hacerlo.

Consecuencias de no cuidarlos

Si exponen a su animal de compañía a un tiempo prolongado al sol y a las altas temperaturas estos pueden sufrir un golpe de calor.

Si tu perro o gato estuvo expuesto al calor intenso y se encuentra decaído, vomita, jadea, tiene respiración rápida y nerviosa o diarrea, es indispensable que lo lleves de inmediato al médico veterinario.

Con información de La Hora