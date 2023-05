Nuevas imágenes en 3D revelan el Titanic con máximo detalle

Tiempo de lectura: 2 minutos

Por primera vez desde su hundimiento en 1912, ingenieros que pertenecen a las compañías Magellan Ltd y Atlantic Productions comenzaron un proyecto muy ambicioso en 2022 para hacer un mega escaneo del Titanic, que se hundió en abril de 1912 y que está en el fondo del océano atlántico a 3.800 metros de profundidad.

Ambas empresas realizaron el escaneo desde todos los ángulos posibles para capturar 700 mil imágenes del barco. Atlantic Productions trabaja junto a BBC o National Geographic y se espera que esto sea la base de un documental que será anunciado en los próximos meses.

“Su profundidad, casi 4.000 m, representa un desafío, y también hay corrientes en el sitio, y no se nos permite tocar nada para no dañar los restos del naufragio”, afirmó Gerhard Seiffert, uno de los responsables de la expedición de Magellan.

Los miles de imágenes recopiladas se traducen en 200 horas de análisis en el fondo del mar sobre las dos estructuras de la nave, ya que el Titanic quedó partido en dos. Sus restos habían sido descubiertos, recién en 1985.

Los ingenieros de Magellan explicaron que todavía no se sabe si es cierto que chocó con un iceberg, tal como se cuenta en la película. “Realmente no entendemos el carácter de la colisión con el iceberg. Ni siquiera sabemos si lo golpeó por el lado de estribor, como se muestra en todas las películas; podría haber aterrizado en el iceberg”.

NEW TITANIC SCANS… To give you an idea of the size of the scan we superimposed it into @LondonStadium where the 2012 Olympics was held. Use me in my orange jacket for scale! #Titanic pic.twitter.com/mPDcKCz4mu

— Rebecca Morelle (@BBCMorelle) May 17, 2023