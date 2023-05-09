Con 88 votos Asamblea avanza con el Juicio político a Lasso

martes, mayo 9, 2023

De 116 legisladores, 88 votaron a favor, 23 en contra y 5 se abstuvieron. Lo que sigue es la sesión de interpelación, defensa, debate y votación sobre la destitución del mandatario ecuatoriano

Tiempo de lectura: 2 minutos

La Asamblea Nacional decidió el martes continuar el proceso de juicio político y eventual destitución del presidente Guillermo Lasso, a quien la oposición acusa de malversación de fondos públicos.

Con el voto de 88 de los 116 legisladores presentes el órgano legislativo adoptó esa resolución que implica que el proceso seguirá en una nueva sesión en la que los acusadores presentarán sus pruebas en un plazo de cinco días, otro lapso similar para la defensa y un plazo igual antes de convocar a una sesión final de votación en la que se definirá la suerte del mandatario.

Para avanzar con el proceso se requería el voto de la mitad más uno de los legisladores presentes en el recinto.

¿Cómo fue el proceso?

Tal como estaba previsto, la asambleísta de la oposición, Viviana Veloz, mocionó la aprobación de una resolución que dice que sí hay las pruebas del presunto delito de peculado, que justifican llamar a Lasso a juicio político en el Pleno.

Minutos antes del inicio de la sesión, la bancada correísta UNES anunció su apoyo a Saquicela para su reelección como presidente de la Asamblea para los próximos dos años. El Partido Social Cristiano (PSC), y facciones de Pachakutik y la Izquierda Democrática (ID) también apoyarían esta opción, consolidando así la mayoría opositora.

La votación

De inmediato, la Asamblea votó por la resolución planteada por Veloz. Hubo 116 asambleístas presentes en el Pleno, es decir, que eran necesarios apenas 58 votos a favor para aprobarla, pues apenas se necesitaba una mayoría simple. La votación obtenida fue: 88 votos a favor. 23 votos en contra. 5 abstenciones. 0 blancos.

La resolución

A las 14:12, el presidente Saquicela cerró el debate tras 22 intervenciones. De inmediato, se dio lectura al proyecto de resolución entregado por Veloz. El documento tiene 13 páginas, 12 de las cuales corresponden a los considerandos, en los que estaría la motivación del juicio político.

Por ejemplo, hablan del nombramiento de Hernán Luque en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, y de la supuesta red de corrupción que este habría armado como presidente del directorio de las otras empresas públicas.

Hablan de la “relación de larga data” de Luque y Lasso, y que resulta “inverosímil” que Lasso no supiera de las actuaciones de Luque en la empresa pública Flopec.

Incluso hablan de las visitas que Luque hacía a Carondelet, y dicen que eso significa que le dio el consentimiento para los actos de corrupción en Flopec. En los considerandos, incluso hablan de los audios filtrados por el medio digital La Posta.

Además, confirman que el Presidente no habría denunciado en la Fiscalía las irregularidades en Flopec a pesar de que conocía de ellas.

El proyecto tiene cuatro puntos resolutivos:

Enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso porque “se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente los pools de empresas con los que Flopec tenía relación contractual”. Aseguran que el Presidente “conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec”.

Disponer al presidente de la Asamblea que continúe con la tramitación del proceso de juicio político.

Difundir de manera inmediata la presente resolución y el expediente íntegro del proceso a todos los asambleístas.

Notificar al presidente Lasso con esta resolución.