Richard Carapaz llegó en sexto lugar en la etapa 1 de la Itzulia

Tres ciclistas ecuatorianos empezaron la edición 62 de la Basque Country Itzulia, nombre moderno de la tradicional Vuelta al País Vasco, ya rebautizada como la Itzulia. Están Richard Carapaz, Jonathan Caicedo y Jefferson Cepeda

Richard Carapaz llegó en el sexto lugar en la etapa 1 de la Basque Country Itzulia, competencia ciclística por etapas que empezó este 3 de abril del 2023.

Tres ciclistas ecuatorianos empezaron la edición 62 de la Basque Country Itzulia, nombre moderno de la tradicional Vuelta al País Vasco, ya rebautizada como la Itzulia. Están Richard Carapaz, Jonathan Caicedo y Jefferson Cepeda.

Carapaz y Caicedo son parte del equipo del EF Education-EasyPost. En tanto, Cepeda compite para el Caja Rural RGA de España.

En la primera jornada el campeón olímpico Richard Carapaz llegó en el sexto lugar. El británico Ethan Hayter, su excompañero en el Ineos Grenadiers, fue el ganador de la jornada con un tiempo de 4:01:24 horas.

Por las bonificaciones, en la clasificación general, ‘Richie’ está en el décimo casillero.

Este día, Jefferson Cepeda se ubicó en el casillero 112, con el mismo tiempo del pelotón principal.

Jonathan Caicedo llegó en el 123 a 21 segundos del ganador.

La carrera, de seis etapas, empezó este lunes 3 de abril del 2023. Muchas figuras del pelotón internacional se han presentado a la prueba.

Jonas Vingegaard en la Itzulia

El vigente campeón del Tour de Francia, el danés Jonas Vingegaard, se presume el máximo favorito.

Será la primera de las dos grandes citas en la que se espera al brillante ganador del Tour 2022 en tierras vascas.

La segunda sería la de la salida de la próxima Grande Bouclé y con el ánimo de refrendar su triunfo del año pasado.

Al frente de un poderoso Jumbo-Visma que anuncia compañeros de su líder a Rohan Dennis, Steven Kruijswijk, Sam Oomen y Attila Valter, el ciclista de Hillerslev tratará de dominar una carrera en la que en 2021 fue segundo y ayudó a ganar a su compañero Primoz Roglic.

Como cada año, la Itzulia llevará a buena parte de lo más granado del pelotón internacional durante una semana por los sinuosos y exigentes recorridos que programa la organización de la carrera, OCETA, por las carreteras vascas, al norte de España.

La Itzulia

Este año no habrá etapa contra el crono y parece que los puntos fuertes esperan a los favoritos en la cuesta final de la tercera etapa en Billabona, el último tramo de la cuarta desde el Alto de la Asturiana hasta la meta también en cuesta en Santurtzi y la traca final en Eibar, aunque sin la tradicional llegada junto al Santuario de Arrate.

Aunque sí se ascenderá el que es uno de los puertos de referencia del ciclismo vasco y español. En concreto en dos ocasiones, por Krabelin y por Ixua, dos de las tres ascensiones de Primera de esa última etapa y de la carrera junto al Alto de Azurki, que abre fuego al inicio de ese último día.

En total mil kilómetros de recorrido, 18.000 metros de desnivel positivo, casi una treintena(27) de altos puntuables, muchas subidas que no los son y bonificaciones en las metas (10, 6 y 4 segundos) y los sprints especiales (3, 2 y 1).

Entre los principales rivales de Vingegaard y el Jumbo se presumen el también poderoso INEOS del vigente campeón de la carrera, el colombiano Daniel Felipe Martínez, y su compatriota Egan Bernal, un ganador del Tour en busca de su recuperación definitiva tras su gravísimo accidente.

Ambos estarán acompañados de los locales Jonathan Castroviejo y Omar Fraile. Aunque la figuras vascas las pone el Bahrain-Victorious con Mikel Landa y Pello Bilbao, grandes candidatos a la victoria final y los dos ante una gran oportunidad de imponerse en la carrera de su tierra.

Ya lo ha conseguido otro de los candidatos, Ion Izagirre, ganador en 2019 y ahora en el Cofidis. En el Movistar está su hermano Gorka, uno de los apoyos más importantes de Enric Mas, que completa el fuerte grupo de españoles que se ven aspirantes a todo junto al francés David Gaudu (Groupama-FDJ) y al británico Simon Yates (Team Jyco AlUla).

En el plantel del único equipo español UCI WorldTeam está también Alex Aranburu, que se estrenó hace dos años como ganador en pruebas UCI World Tour precisamente en esta carrera con una etapa con meta en Sestao muy similar a la cuarta de esta edición con final en Santurtzi.

Richard Carapaz

El ecuatoriano vigente campeón olímpico Richard Carapaz (EF) y el alemán Emanuel Buchmann (Bora) son otras dos de las figuras que se esperan mañana en la salida en Labastida de la edición de la Itzulia que se perfila el ensayo general a la salida del Tour en Bilbao el 1 de julio. La carrera francesa recorrerá toda la geografía vasca en tres días y que probablemente parta con el mismo gran favorito al triunfo.

Un Vingegaard que, como vienen haciendo todas las grandes estrellas esta temporada (Pogacar, Roglic, Evenepoel, Van Aert y Van del Poel), quiere llevarse la victoria allá donde corre. Y esta semana es en la Itzulia. Buen aperitivo de cara al Tour dos meses después.

Los equipos

Equipos participantes:

INEOS Grenadiers (DF Martínez, Bernal, Hayter, Castroviejo, Fraile)

AG2R Citron Team (Vendrame, Gall)

Alpecin-Deceuninck (Oldani, Meurisse)

Team Arkéa Samsic (Cristian Rodríguez, Champoussin)

Astana Qazaqstan Team (Luisle Sánchez, De la Cruz, Romo)

BORA-Hansgrohe (Higuita, Buchmann)

Cofidis (Ion Izagirre, Lastra)

Team DSM (Combaud, Vanhoucke)

EF Education-EasyPost (Urán, Carapaz, Chaves, Caicedo)

Groupama – FDJ (Gaudu, Storer)

Intermarché – Circus – Wanty (Costa, Calmejane)

Team Jayco AlUla (Yates, Dunbar, Sobrero)

Movistar Team (Mas, Aranburu, Gorka Izagirre)

Soudal – Quick Step (Cattaneo, Bagioli, Cavagna)

Bahrain – Victorious (Landa, Bilbao)

Trek – Segafredo (Mollema, Juanpe López, Aberasturi)

Jumbo-Visma (Vingegaard, Kruijswijk, Dennis)

UAE Team Emirates (Soler, Formolo, McNulty)

Burgos-BH (Navarro, Okamika)

Caja Rural – Seguros RGA (Prades, Barceló, Aular, Cepeda)

Equipo Kern Pharma (Arrieta, Elosegui)

Euskaltel – Euskadi (Martín, Bizkarra, Canal)

TotalEnergies(De la Parte, Vuillermoz, Latour)

.1. Vitoria-Gasteiz/Labastida 165,4 Kms.

.2. Viana/Leitza 193,8 Kms.

.3. Errenteria/Amasa-Villabona 162,8 Kms.

.4. Santurtzi/Santurtzi 175,7 Kms.

.5. Amorebieta-Etxano/Amorebieta-Etxano 164,5 Kms.

.6. Eibar/Eibar 137,8 Kms.

