Los 10 mitos más increíbles de Semana Santa

sábado, abril 1, 2023

La música, la vestimenta y hasta el sexo. Las viejas tradiciones de esta semana cristiana abarcaron diferentes ámbitos de la vida privada. Cuáles se mantienen y cuáles fueron desapareciendo

Tiempo de lectura: 3 minutos

Semana Santa es la última semana de la cuaresma, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, que la iglesia católica dedica a recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

Los mitos que corren alrededor de estos días sobre que deben hacer las personas y que no abundan:

No hay que tener relaciones sexuales

En el pasado, se decía que quienes tenían relaciones sexuales durante esta fecha quedaban “pegados” hasta la Pascua. Incluso, el saber popular postulaba que por este motivo no se celebran matrimonios.

No bañarse en un río

El mito nació en poblaciones pequeñas del norte de Colombia. Según la creencia, si una persona se baña en un río puede transformarse en un pez. El mito ha tenido variaciones en el tiempo. Para algunos aplica incluso para evitar cualquier tipo de baño, sobre todo si este se lleva a cabo el Viernes Santo.

No vestirse de rojo

El mito es extremo. Según la creencia popular, el rojo es el color de la bestia y si la persona lo usa en Semana Santa, atrae la presencia del diablo.

Es de mala suerte nacer el Viernes Santo

Este mito tomó fuerza al iniciar el siglo XXI y tras la muerte del papa Juan Pablo II. Se decía que el nuevo pontífice tendría un alma negra y que bajo su mandato, nacería el anti cristo. Las leyendas urbanas señalaron que dicho personaje nacería un Viernes Santo, día de la crucifixión de Jesús.

No escuchar música

Los mayores prohibían escuchar música y menos si se trataba de rock. Según algunos católicos, la Semana Santa es un espacio para el silencio, la reflexión y solo para escuchar a Dios.

No barrer ni clavar clavos en Viernes Santo

La curiosa prohibición busca dos cosas: no utilizar clavos que fueron parte del sufrimiento de Cristo en la cruz y evitar atraer al diablo. Tampoco era recomendado pasar la escoba porque se consideraba una forma de “barrer la cara de Cristo”.

Prohibido retar a los niños

Según la creencia, los niños tenían una semana de tregua al año en cuanto el llamado de atención de sus padres. “La ira llama al diablo” es el dicho de los abuelos, por esta razón muchos evitaban retar a sus hijos en los días santos.

No salir después de las tres de la tarde

Había que abstenerse de salir después de las tres de la tarde, ya que fue la hora en que murió Cristo y su enojo causaría la precipitación del cielo en forma de lluvia.

No comer ningún tipo de carne roja ni los Miércoles de Ceniza ni el Viernes Santo

Esta tradición es una de las que todavía se mantienen y una de las más antiguas ya que según la biblia el pescado era uno de los alimentos que el hombre podía comer.

No cortar nada

Siguiendo con la tradición de no comer carnes rojas, es un mito popular el de no cortar nada por creer que se esta cortando el cuerpo de Jesus.

Texto original publicado en Infobae