Golpe de Estado en Sudán: Enfrentamientos dejan 3 personas sin vida

Tiempo de lectura: 2 minutos

Este sábado, paramilitares de Sudán confirmaron haber controlado varios sitios clave del país, incluyendo el palacio presidencial, tras enfrentamientos con el ejército.

“Las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) difunden noticias falsas desde fuera de Sudán y reclaman el control de la Comandancia General y el Palacio de la República”, señalaron desde las Fuerzas Armadas sudanesas en un comunicado.

Por su parte, el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) aseguró que tomó el “control total” del palacio presidencial y de los aeropuertos de Jartum, la capital, y Merowe, en el norte del país.

En redes sociales, se pueden observar diversos videos sobre los enfrentamientos tanto terrestres como aéreos, así como también los ataques al aeropuerto de Sudán.

A friend in Khartoum sent this, recorded a little earlier. Gives a sense of the clashes and how terrifying it must be right now. #Sudan pic.twitter.com/42sI6N5avf

— James Copnall (@JamesCopnall) April 15, 2023