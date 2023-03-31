LOADING

Visita Protocolaria del Subsecretario de la Senescyt

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
viernes, marzo 31, 2023
El objetivo del encuentro fue conocer los distintos proyectos y resultados que han tenido con los temas de investigación e innovación
El subsecretario de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología de la Senescyt, Xavier Paz, visitó al rector de la Universidad Católica de Santiago de Guaayquil, Walter Mera Ortiz. El objetivo del encuentro fue conocer los distintos proyectos y resultados que han tenido con los temas de investigación e innovación. Así mismo, con el desarrollo del HUB 58 dirigido por la UCSG.

En la visita estuvieron presentes, el Ing. Roberto García Vacacela, Mgs., director de la DITCO; Ing. Yanina Moreira, Mgs., coordinadora Zonal 8 Senescyt; Ing. Walter Mera Ortiz, Ph.D., rector; Ing. Xavier Paz, Subsecretario de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología de la Senescyt y la Ing. Patricia Albarracín, coordinadora Zonal 5 Senescyt.

