¿Qué pasará esta semana en la U?

domingo, abril 28, 2024

¡Descubre lo que las universidades más importantes del país tienen preparado para la semana del 29 de abril al 5 de mayo! No te pierdas las actividades, cursos y charlas que te esperan

Tiempo de lectura: 3 minutos

Universidad San Francisco de Quito

¿Estás listo para descubrir tu pasión ? 🐉 Be A Dragon, la Casa Abierta de la USFQ te invita a unirte a nuestra comunidad, donde podrás explorar tus intereses, conocer la carrera ideal para ti y recorrer nuestro campus junto a profesores y estudiantes. 🔝 Regístrate ahora y forma parte de una experiencia única.

🗓️ Domingo 28 de abril 2024

⏰ 09h00 a 14h00

📍 Campus Santiago Gangotena (Cumbayá)

🔗 Entrada libre previo registro

https://usfqadmin.co1.qualtrics.com/…/SV_0SSfKTQppY6WxBc

Más información: https://www.usfq.edu.ec/es/beadragonabril2024

🚀 ¡Revoluciona tu creatividad en el diseño gráfico con la Inteligencia Artificial!

La tecnología está transformando la industria del diseño de maneras asombrosas, y no puedes quedarte atrás. Descubre cómo la Inteligencia Artificial está redefiniendo el futuro del diseño gráfico y cómo puedes aprovecharla para potenciar tus habilidades.

Más información: [email protected]

Whatsapp ➡ https://bit.ly/496Tdwo

Universidad Casa Grande

Únete a nuestra cuarta edición para inspirarte y conectar con las nuevas generaciones de líderes junto a nuestra comunidad. Recuerda que al adquirir tu entrada en preventa, podrás ofrecer un beneficio u oportunidad dentro de tu organización a todos los asistentes después del evento. ❤️‍🔥

Universidad Andina Simón Bolívar

🌍 Únete al foro “El metano y monitoreo de su contaminación oculta” 🌱 Descubre herramientas para un aire más limpio y transparente.

Intervienen:

👥 Patricia Gualinga, activista

👥 Natalia Greene, Secretaria del Tribunal de Derechos de la Naturaleza

👥 Alberto Acosta, economista y juez del Tribunal de Derechos de la Naturaleza

👥 Patricia Rodríguez, OGI Internacional- Earthworks

👥 Gustavo Redin, abogado y presidente de CEDENMA

🗓️ 1 de mayo

⏰ 15h00

📍 Paraninfo Universidad Andina

🎟️ ¡Reserva ahora! 👉🏼 https://i.mtr.cool/vvlnlfkcac

Universidad Técnica Particular de Loja

🗓️ ¡El próximo 2 de mayo se celebra la primera edición del Seminario de Innovación Pedagógica!

📚 Con nuestro aval académico.

📝 Inscripciones para participar ➡️ https://seminario-taller-iberoamericano.com/inscripciones