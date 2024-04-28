LOADING

¿Qué pasará esta semana en la U?

Redacción
domingo, abril 28, 2024
¡Descubre lo que las universidades más importantes del país tienen preparado para la semana del 29 de abril al 5 de mayo! No te pierdas las actividades, cursos y charlas que te esperan
Tiempo de lectura: 3 minutos

 

Universidad San Francisco de Quito

¿Estás listo para descubrir tu pasión ? 🐉 Be A Dragon, la Casa Abierta de la USFQ te invita a unirte a nuestra comunidad, donde podrás explorar tus intereses, conocer la carrera ideal para ti y recorrer nuestro campus junto a profesores y estudiantes. 🔝 Regístrate ahora y forma parte de una experiencia única.
🗓️ Domingo 28 de abril 2024
⏰ 09h00 a 14h00
📍 Campus Santiago Gangotena (Cumbayá)
🔗 Entrada libre previo registro
https://usfqadmin.co1.qualtrics.com/…/SV_0SSfKTQppY6WxBc
Más información: https://www.usfq.edu.ec/es/beadragonabril2024

 

🚀 ¡Revoluciona tu creatividad en el diseño gráfico con la Inteligencia Artificial!
La tecnología está transformando la industria del diseño de maneras asombrosas, y no puedes quedarte atrás. Descubre cómo la Inteligencia Artificial está redefiniendo el futuro del diseño gráfico y cómo puedes aprovecharla para potenciar tus habilidades.
Más información: [email protected]
Whatsapp ➡ https://bit.ly/496Tdwo

 

 

Universidad Casa Grande

Únete a nuestra cuarta edición para inspirarte y conectar con las nuevas generaciones de líderes junto a nuestra comunidad. Recuerda que al adquirir tu entrada en preventa, podrás ofrecer un beneficio u oportunidad dentro de tu organización a todos los asistentes después del evento. ❤️‍🔥

 

Universidad Andina Simón Bolívar

🌍 Únete al foro “El metano y monitoreo de su contaminación oculta” 🌱 Descubre herramientas para un aire más limpio y transparente.
Intervienen:
👥 Patricia Gualinga, activista
👥 Natalia Greene, Secretaria del Tribunal de Derechos de la Naturaleza
👥 Alberto Acosta, economista y juez del Tribunal de Derechos de la Naturaleza
👥 Patricia Rodríguez, OGI Internacional- Earthworks
👥 Gustavo Redin, abogado y presidente de CEDENMA
🗓️ 1 de mayo
⏰ 15h00
📍 Paraninfo Universidad Andina
🎟️ ¡Reserva ahora! 👉🏼 https://i.mtr.cool/vvlnlfkcac

Universidad Técnica Particular de Loja

🗓️ ¡El próximo 2 de mayo se celebra la primera edición del Seminario de Innovación Pedagógica!
🎓 Organizado por @CALED12
, @utpl
, @UDUALC
, @eceseli_udual
, @aiesad_org
y @unesco_iesalc
.
📚 Con nuestro aval académico.

📝 Inscripciones para participar ➡️ https://seminario-taller-iberoamericano.com/inscripciones

