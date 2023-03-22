¿Quién envió los pendrives con artefactos explosivos a varios periodistas?

miércoles, marzo 22, 2023

El gobierno ecuatoriano informó el martes que ha identificado a la persona que envió sobres con explosivos a cinco periodistas, cuatro de los cuales recibieron el paquete y en uno de los casos estalló, sin causar víctimas ni mayores daños

Tiempo de lectura: 3 minutos

Reporteros Sin Fronteras (RSF) se pronunció tras los atentados a periodistas ecuatorianos que recibieron pendrives con artefactos explosivos. La organización señaló que existe una campaña de intimidación hacia los trabajadores de la comunicación. Además pide a las autoridades ecuatorianas que adopten todas las medidas a su alcance para identificar a los responsables de estos actos.

“Todo parece indicar que se trata de un ataque planificado y coordinado, con el objetivo de desestabilizar el trabajo de los medios de ámbito nacional», dijo Artur Romeu, director de la Oficina de RSF para América Latina.

Además señaló que se intenta sembrar miedo en las redacciones, de forma generalizada. «Este acto intensifica el clima de inseguridad y autocensura que es cada vez más parte del día a día de los periodistas del país».

En su pronunciamiento, Reporteros Sin Fronteras pidió a las autoridades ecuatorianas que pongan en marcha una investigación en profundidad para esclarecer este ataque dirigido contra los periodistas. Asimismo, la organización

Además señaló que las situaciones confirman el deterioro global de las condiciones de trabajo de los periodistas en Ecuador. Mencionan que esto sucede, especialmente, en las zonas portuarias como Guayaquil, a la que caracterizan como «epicentro de la violencia creciente en el país como consecuencia del auge de los cárteles de la droga».

La SIP condena los atentados

La Sociedad Interamericana de Prensa condenó en un comunicado los atentados con explosivos en Ecuador y urgió a las autoridades ecuatorianas a garantizar la seguridad de los trabajadores de los medios de comunicación, “además de investigar de forma expedita y profunda este ataque contra la libertad de prensa”.

El jefe nacional de criminalística de la policía, Xavier Chango, señaló que es el artefacto estaba diseñado para explotar cuando la memoria entrara en contacto con una computadora y que se están haciendo análisis para identificar el tipo de explosivo utilizado.

Añadió que en el único caso en el que el dispositivo explotó se activó sólo una parte de la carga, “por lo cual no se produjo una afectación tan grave a la persona”.

El periodista y presentador de noticias del canal Ecuavisa, Lenín Artieda -quien se caracteriza por sus comentarios frontales contra la delincuencia y la corrupción- salió ileso del atentado aunque la computadora en la que introdujo la memoria quedó destruida.

El lunes sobres con dispositivos similares fueron recibidos en los canales Teleamazonas, TC Televisión y radio Exa, pero las memorias con la carga fueron entregadas a la policía que tras tras analizarlas las destruyó mediante explosiones controladas.

La Fiscalía General informó en un comunicado que ha dispuesto la apertura de una investigación por “terrorismo” debido a la similitud en la ejecución y medios empleados para los ataques y rechazó la violencia en todas sus formas.

El ministro del Interior, Juan Zapata, dijo a periodistas que los cinco paquetes contenían la misma memoria usb con un detonante “y se presume que habrían sido instaladas por la misma persona. Se ha identificado a la persona que envía, es el mismo remitente”, aseguró el ministro. No dio más detalles para no entorpecer la investigación en curso.

Agregó que uno de los paquetes, que fue neutralizado en la empresa de mensajería, estaba destinado al periodista Carlos Vera, que tiene un programa de entrevistas y comentarios en internet.

En este país no son usuales ataques de este tipo contra periodistas, los más recientes fueron el año 2019 con una bomba incendiaria contra el edificio del canal Teleamazonas en Guayaquil, y en esa misma ciudad, el año pasado, dos artefactos de menor poder estallaron en la casa de un periodista del diario Expreso, que investigaba actos de corrupción en el municipio de esa ciudad portuaria.

Algo similar a lo ocurrido el lunes, sucedió hace más de 20 años cuando estalló un sobre con explosivos y dejó al periodista Rafael Cuesta herido.

Organizaciones como Fundamedios, que vela por la vigencia de la libertad de expresión en Ecuador, y varios gremios de periodistas expresaron su preocupación por lo que consideraron una amenaza a su trabajo y seguridad.

Fundamedios aseguró que entre enero y diciembre de 2022 hubo 356 agresiones a periodistas y medios de comunicación en el país, la cifra más alta desde 2018, y destacó que entre enero y marzo de 2022 se han emitido 57 alertas contra la libertad de expresión y de prensa.

Ecuador atraviesa una ola de violencia causada por las bandas de delincuencia transnacional que a diario deja varios fallecidos por parte de sicarios.

Con información de Infobae y Teleamazonas