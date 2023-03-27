Municipio apela fallo sobre el ejercicio del trabajo sexual en Quito

lunes, marzo 27, 2023

Tiempo de lectura: < 1 minuto

“Que el trabajo sexual es difícil regularlo si es que no está enmarcado en una normativa nacional”. Dijo la secretaria de Seguridad del DMQ, Daniela Valarezo, luego que un juez determinara que las trabajadoras sexuales merecen un lugar seguro y adecuado para laborar en la ciudad.

Valarezo sostuvo que “el trabajo sexual no está reconocido en ninguna ordenanza, ni en el Ministerio el Trabajo, ni en el Código de Trabajo como una actividad laboral. Y para que el Servicio de Rentas Internas (SRI) le pueda dar a un hostal un registro de facturas por una actividad de trabajo sexual, es bastante difícil”.

Bajo estos argumentos, el Municipio de Quito informó que entregará a la Alcaldía un plan para regular dicha actividad. Fernando Sánchez, secretario de Inclusión, explicó que en entre las propuestas del documento se han precisado horarios y lugares donde se pueda ejercer el trabajo sexual.

Sánchez precisó que entre las propuestas se pide que esta actividad no se ejerza en la Plaza del Teatro, Plaza de la Independencia y San Francisco. Lugares donde actualmente se lo realiza.

Las autoridades recalcaron que la próxima administración será la encargada de decidir el lugar seguro y apropiado para quienes ejercen el trabajo sexual.

Desde el 2022 hasta marzo de 2023 se han realizado 45 operativos de control a establecimientos utilizados por las trabajadoras sexuales en el Centro Histórico. Según reporte de las autoridades, 15 lugares fueron clausurados por no cumplir con normas de higiene y seguridad.