¿Cómo funciona el cerebro luego de una semana sin usar redes sociales?

sábado, marzo 18, 2023

Los científicos continúan estudiando los efectos del uso del teléfono y las redes sociales en el cerebro. Conocé cuáles fueron los resultados de este informe

Los teléfonos y las redes sociales suelen generar una adicción en los usuarios: cuando estamos en un lugar que no tiene señal o nos quedamos sin batería, sentimos ansiedad por ver qué está pasando. Sentirse incómodo cuando no se tiene el teléfono en la mano es una señal de alerta: hace falta desconectar.

Según un estudio publicado en la revista Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, con solo una semana de no usar redes sociales, el cerebro presenta mejoras significativas en el bienestar. Conocé los resultados del informe.

Cerebro: qué pasa si no usamos las redes

A largo plazo, tomarse un descanso de las redes podría suponer una forma de controlar la salud mental, porque al hacer una pausa se incrementa el autocontrol y la consciencia sobre el tiempo y energía que se emplean en las redes.

Según Marian García Arigüel, directora de Orbium, un centro de tratamiento de adicciones y desintoxicación en Madrid, el primer paso para la limpieza digital es tener consciencia y asumir la necesidad de un cambio de comportamiento. “La autoestima empieza a mejorar y se modifica el estado de ánimo; realizás cambios que te hacen sentir mejor”, aseguró.

Para distinguir el empleo problemático o adictivo frente al normal, es necesario identificar si se produce un “intenso malestar psicológico”, una influencia negativa en las relaciones personales, en el trabajo, los estudios o el abandono de las actividades de ocio.

Consultar las redes al levantarse, antes de acostarse o cuando se realiza otra actividad, como comer o caminar, son algunas señales de alerta que piden un cambio de comportamiento. Esto produce una disminución de las funciones cognitivas, como la atención y concentración.