miércoles, marzo 15, 2023

Tiempo de lectura: < 1 minuto El último proceso electoral para seccionales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) no fue la excepción para las denuncias de afiliaciones no consentidas. Hasta ahora, en el CNE no hay un proyecto para resolver este problema.

