¿Qué dice Netflix sobre cuentas compartidas en Ecuador?

miércoles, febrero 15, 2023

El rey del streaming continúa haciendo cambios en su plataforma con ensayos prueba-error para buscar mayores ganancias y nuevos usuarios

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Con la noticia de la reducción de los costos en los planes de suscriptores en Netflix, este miércoles 15 de febrero de 2023 varios usuarios se han preguntado sobre las cuentas compartidas.

El rey del streaming continúa haciendo cambios en su plataforma con ensayos prueba-error para buscar mayores ganancias y nuevos usuarios. Esto ocurrió desde que en los primeros trimestres de 2022, Netflix comenzó a perder clientes por sus competidores como: Disney, Amazon Prime Video y HBO Max.

Se conoce que los nuevos suscriptores desde el pasado 13 de febrero se beneficiaron de los nuevos precios pero aún no hay fechas de ajustes a cuentas compartidas fuera de casa.

¿Qué dice Netflix sobre cuentas compartidas?

Aunque en algunos países de Latinoamérica la empresa decidió seguir el esquema del plan piloto para cobrar entre USD 3 a USD 4 por cada cuenta adicional que se encuentre fuera de la casa; para Ecuador no hay comunicados oficiales.

Sin embargo, en la página oficial apartado de Servicios de Netflix se puede leer que:

“4.2. El servicio de Netflix y todo el contenido al que se accede en él son solo para uso personal, no comercial, y no debe compartirse con otras personas que no sean miembros de su hogar, a menos que su plan de membresía lo permita. Durante su membresía de Netflix, le otorgamos un derecho limitado, no exclusivo e intransferible para acceder al servicio y al contenido de Netflix. Más allá de esto, no se le transferirá ningún otro derecho, título o interés. Usted acepta que no usará el servicio para presentaciones públicas.”