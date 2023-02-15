Dos adolescentes, aislados por asesinato de policía en Esmeraldas

miércoles, febrero 15, 2023

Tres personas fueron localizadas y detenidas como sospechosos del asesinato del policía Freddi David Bonilla que ocurrió en Esmeraldas.

El comandante de la Policía, Fausto Salinas, informó este miércoles, 15 de febrero de 2023, que fueron “localizados y capturados” tres de implicados en el asesinato del sargento Bonilla. Detalló que dos son menores de edad.

“No permitiremos que ningún hecho criminal quede en la impunidad”, dijo Salinas al finalizar su mensaje.

Policía asesinado en intento de asalto

El crimen del policía ocurrió la noche del 13 de febrero de 2023 en un aparente intento de asalto.

En un video que circula en redes sociales se observa el momento en el que el policía queda mal herido y los atacantes le siguen disparando hasta terminar con su vida.

El comandante de la Subzona 8, Diego Velasteguí, dijo que el hecho ocurrió en el sector de Tiwintza, en Esmeraldas. “Estamos consternados”, manifestó.

Velasteguí indicó que según los testimonios de los moradores, los sospechosos intentaron robarle la moto al policía y “parece que puso resistencia, hubo disparos, él se defendió”.

“Intentó ingresar a una casa pero, al parecer, no le permitieron y le cerraron la puerta. Él regresa y le rematan en la mitad de la calle”, relató Velasteguí.