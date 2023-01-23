LOADING

UCG será sede de la Feria Intercolegial ‘Enciende Tu Fuego Emprendedor’

Universidad Casa Grande
lunes, enero 23, 2023
Un total de 240 estudiantes de 19 colegios públicos y privados de la región Costa expondrán 45 ideas de negocio que han logrado concretar durante este proceso formativo en el que han sido acompañados de asesorías y seguimiento por parte de mentores calificados
La Universidad Casa Grande será sede de la clausura de la Tercera Edición Costa del Programa Emprende y Actúa organizado por Crisfe y Activados que culmina en la Feria Intercolegial “Enciende Tu Fuego Emprendedor”. El evento se desarrollará el próximo miércoles 25 de enero desde las 09:00 en el auditorio de la UCG.

En el lugar, 240 estudiantes de 19 colegios públicos y privados de la región Costa expondrán 45 ideas de negocio que han logrado concretar durante este proceso formativo en el que han sido acompañados de asesorías y seguimiento por parte de mentores calificados. Para ello, se utilizó una plataforma interactiva con gran contenido de valor, que le permite al estudiante crear paso a paso su idea de negocio. Dentro de este programa, la Universidad Casa Grande ha capacitado a 30 docentes inscritos en el intercolegial.

Solo las 10 mejores propuestas de negocio, pasarán a la segunda fase, en ella  realizarán un pitch vendedor de la propuesta y de este grupo se elegirán los 3 mejores proyectos y podrán ganar desde $1.000 hasta $2.500.

Las Unidades Educativas que participarán en la tercera edición del Intercolegial serán: Unidad Educativa Particular Bilingüe Delfos,  Nueva Semilla, Monte Tabor, Colegio Alemán Humbolt, Austriaca, Charapoto, Interamericano, Jefferso, Emilio Isaías, Vicente Anda Aguirre, Academia Naval Guayaquil, SEK Internacional, Academia Naval Illingworth.

Dirección: Universidad Casa Grande, frente a la puerta 6 del Centro Comercial Albanborja.

 

