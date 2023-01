¿Qué son las CBDC y cuál es el futuro de los pagos en el mundo?

martes, enero 10, 2023

Las CBDC son una forma emergente de moneda digital que ofrecen una serie de beneficios, como una mayor facilidad de uso y acceso, mejoras en la eficiencia financiera y un mayor grado de seguridad y confianza. Sin embargo, también presentan algunos desafíos y preocupaciones

Antecedentes:

El dinero físico aún se intercambia libremente hoy en día en cada transacción que hagamos ya sea de compra o de venta, cuando pagamos en efectivo necesitamos los billetes físicos emitidos por los bancos centrales de cada país, según el caso, sean estos: euros, dólares, yuanes, pesos, soles, lempiras, reales etc., con los que muchos actualmente nos sentimos seguros con este proceso. Por otra parte, tenemos a los bancos comerciales que han puesto en oferta otros medios de pago digitales a los cuales no tienen acceso todos los ciudadanos diferentes al caso anterior, es así que un número considerable de ciudadanos bancarizados posee tarjetas de crédito o de débito como medio de pago. Hablamos de Visa, American Express, Master Card, Amex, o pasarelas de pago como Pay pal, Stripe, etc.

Obviamente un sistema más sofisticado por necesitar de una red de pagos computarizada, pero para los tiempos modernos va quedando anticuada. No obstante solo visa movió el 2022 más de 12 billones año, le sigue master card con 2.2 billones año y Amex 1 billón (Fuente: Coinmetrics). Por otra parte, a partir del año 2008, con la creación de BITCOIN usando la tecnología computacional llamada cadena de bloques (Blockchain), Ver artículo: https://dialoguemos.ec/2022/12/lo-mas-leido-2022-las-criptomonedas-su-uso-y-aplicacion/ se da paso a una nueva era de los pagos digitales llamada descentralización de las finanzas, oposito del sistema centralizado tradicional imperante ya descrito en el artículo anterior, (sugerimos su lectura), 14 años después de Bitcoin, se han generado más de 12 mil monedas digitales más usando esta tecnología, algunas a la fecha de este artíiculo ya no existen; sin embargo, solo en transacciones con monedas estables como, Bitcoin, Etherium, XRP, USDC, Thether, entre otras, llegaron a operar mas de 9 billones según los datos de Coinmetrics.

Con ello se demuestra que las monedas digitales descentralizadas funcionan por la versatilidad y rapidez de su tecnología, solo en minutos puedes tener un pago en tu billetera. Los bancos centrales no se podían quedar atrás y empezaron una campaña por desacreditar el mundo de las criptodivisas descentralizadas como señala la revista The economist en su portada “down the rabbit hole”, por la madriguera del conejo, adjuntamos evidencia para su análisis.

Sumando a esta el último otro escándalo como el de FTX, sucedido a inicios de noviembre 2022 como para finalizar el año, ver artículo relacionado sobre este tema aquí: https://dialoguemos.ec/2022/11/destruccion-de-la-confianza-para-la-criptoindustria/, en donde se desacredita de una manera muy estructurada a la cripto-industria, demostrando de esa forma que ellos (Agenda 2030) Foro económico mundial de Davos, quieren usar dicha tecnología para aplicarla también en sus nueva monedad digital GovCoins.

Qué son las CBDC

Las CBDC, cuyo acrónimo significa:

C: Central, B: Bank, D: Digital, C: Currency

Lo que en español es: monedas digitales centralizadas, son una forma de moneda digital emitida y regulada por un banco central. Estas monedas son similares a las monedas tradicionales, pero se utilizan y almacenan digitalmente.

Una de las principales ventajas de las CBDC es la facilidad de uso y acceso. Similar a las criptomonedas, que requieren una cierta comprensión técnica para usar y almacenar en wallets digitales, las CBDC también se pueden utilizar fácilmente, a través de aplicaciones móviles o plataformas en línea. Además, al ser emitidas y reguladas por un banco central, las CBDC ofrecen un mayor grado de seguridad y confianza para los consumidores, se basan en la confianza en el banco central y en su capacidad para mantener la estabilidad financiera y la estabilidad de precios.

Algunos bancos centrales emiten CBDC con un respaldo en moneda tradicional, lo que significa que hay una cantidad equivalente de moneda tradicional respaldando la emisión de CBDC. Sin embargo, esto no es necesario para todas las CBDC y algunos bancos centrales pueden optar por emitir CBDC sin un respaldo en moneda tradicional.

El banco de pagos Internacional BIS

Es el Banco Central de todos los Bancos Centrales y su sede está en Suiza. Este banco opera a escala mundial y controla a todos los bancos centrales de cada país, viene trabajando desde hace algunos años en nuevas formas de monedas y la moneda digital CBDC es para ellos una prioridad en su agenda alineada 2030. Este ya ha dado su visto bueno y su recomendación para que todos los bancos centrales miembros empiecen a desarrollar cada uno sus propias monedas digitales nacionales CBDC. Este mandato está dado para dar pasó a una economía mundial totalmente digitalizada y el 80% de los países del mundo está trabajando en el proyecto de creación de dinero digital usando tecnologías centralizadas como Blockchain.

La simbología desarrollada por este banco BIS está dirigida para un cambio digital global y contribuye para que en la mente y subconsciente de los consumidores, se vaya dando este cambio y se vayan preparando como una matriz predictiva gradual. La idea es que todo sea vía web, los bancos comerciales ya no tendrían mucha presencia física, sino que se van desarrollando aplicaciones vía web para casi el 100% de las transacciones como: pagos, préstamos e inversiones; en cambio, lo anacrónico serían las sucursales físicas de los bancos y los cajeros automáticos que desaparecerían.

La idea es que todo esto funcionaria con identidades digitales de todos los ciudadanos del mundo, por ello se requiere que los estados miembros generen bases de datos de todos sus ciudadanos, todas las identificaciones deberían ser digitalizadas.

Ventajas del Uso de las CBDC

Otra ventaja de las CBDC es su capacidad para mejorar la eficiencia financiera. Al ser digitales, las CBDC pueden ser transferidas de manera rápida y económica, lo que reduce los costos de transacción y acelera la velocidad de las operaciones financieras. Esto es especialmente importante en países donde el acceso a servicios financieros es limitado, ya que las CBDC pueden proporcionar una forma más accesible y asequible de realizar transacciones financieras.

Podría eliminar la corrupción, el lavado de activos, la evasión tributaria y los delitos financieros, ya que cada transacción sería rastreable.

Otra posibilidad es que las CBDC se conviertan en una forma de moneda dominante a nivel mundial, reemplazando a las monedas tradicionales. Esto podría tener implicaciones importantes para el sistema financiero y monetario y requeriría una gran cantidad de cooperación y coordinación, entre los gobiernos y los bancos centrales.

Desventajas que podrían presentar de las CBDC

Sin embargo, también hay algunos desafíos y preocupaciones en torno a las CBDC, una de ellas es la privacidad. Al ser emitidas y reguladas por un banco central, las CBDC pueden ser utilizadas para rastrear las transacciones financieras de los individuos, lo que puede ser visto como una amenaza a la privacidad. Otro desafío es el riesgo de hackeo. Aunque las CBDC son generalmente consideradas más seguras que las criptomonedas debido a su control centralizado, todavía existe el riesgo de que sean objeto de ataques cibernéticos.

Todas las transacciones serían rastreables, el dinero sería programable, es posible una vigilancia por medio de las cuentas bancarias, podrían saber qué haces con tu dinero, en qué lo gastas o inviertes, generando un alto control de parte de los gobiernos, lo que podría ser un peligro en el caso de Gobiernos autócratas.

Podrían llegar a restringir tu dinero y tus cuentas, confiscaciones y corralitos a lo digital.

Con este sistema le podremos dar más poder a los dirigentes, a los gobiernos y a las élites económicas, para que hagan lo que sea con nuestro dinero.

Países que actualmente están en proyecto de aplicar las CBDC

Estos son solo algunos ejemplos de países que han explorado o están considerando la emisión de CBDC. A medida que la tecnología y la aceptación de las monedas digitales evolucionan, es probable que más países consideren la posibilidad de emitir CBDC en el futuro.

China: El Banco Popular de China ha llevado a cabo experimentos con una CBDC desde 2014 y ha anunciado planes para lanzar una moneda digital en un futuro cercano.

Bahamas: El Banco Central de las Bahamas lanzó una CBDC, denominada “Sand Dollar”, en octubre de 2020. Esta moneda está disponible para todos los residentes de las Bahamas y se puede utilizar de la misma manera que el dólar bahameño.

Suecia: El Banco Central de Suecia ha llevado a cabo experimentos con una CBDC denominada “e-krona” desde 2017 y ha anunciado planes para lanzar una moneda digital en el futuro.

Estados Unidos: El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, ha expresado su interés en explorar la emisión de una CBDC en el futuro, aunque todavía no se han anunciado planes concretos al respecto.

Nigeria no es uno de los países que han explorado o experimentado con las CBDC de manera significativa, monitoreando el año 2022, los datos demuestran que la moneda CBDC nigeriana no ha contado con el apoyo de la población. Según las cifras reportadas, sólo un medio por ciento de los habitantes del país habría probado alguna vez la moneda digital emitida por el banco central nigeriano. El monedero digital de la e-Naira se ha descargado 840.000 veces y desde allí solo han realizado 200 mil transacciones por un total de 4.000 millones de nairas, que al tipo de cambio Dólar, serían $10 millones.

Otros países como Jamaica e India hicieron circular en la población sus monedas digitales el anterior año (2022), como pruebas Piloto, esperando este año monitorear los resultados de uso y aplicación.

Según criptonoticias la revista digital sobre criptomonedas (https://www.criptonoticias.com/comunidad/resumen-2022-ano-paises-entraron-carrera-stablecoins-bancarias/) , Desde agosto de 2020, el Banco Central de Brasil (BCB) organizó un grupo de trabajo para realizar estudios sobre el tema de una moneda digital por parte de la institución. Mientras que en 2021 publicaron las directrices de real digital, de acuerdo al sitio oficial de la institución financiera.

Se calcula que para el 2025, la Unión Europea lance en sus países miembros su propia CBDC euro digital.

Ecuador y las CBDC

En el Ecuador aunque el mecanismo que rige el sistema de dinero es el dólar USA, este se maneja a través del Banco Central del Ecuador (BCE) que solo quedó como una institución figurativa de política fiscal y almacenamiento de datos sin embargo, se intentó entre el 2014-2015 ex régimen Correista, utilizar un sistema de pagos virtual, usando redes de pagos emisoras de moneda virtual, destacando que se trató de un sistema de dinero electrónico usando una billetera virtual altamente centralizada, con el uso de la red celular y aparatos móvil e inclusive de tipo análogo. Este intento fracasó debido a su baja adopción y desconfianza por parte de los usuarios y su alto nivel de inseguridad cibernética. Hasta el momento no hay ningún pronunciamiento por parte de las autoridades actuales, al respecto de una CBDC, entendemos por el señoreaje que se paga cada año al patrón dólar y por estar dolarizados desde el año 2000.

Ecuador inclusive fue el primer país en formalizar estos sistemas incluyendo una ley aprobada, llamada Código Monetario, que incluyó un sistema de moneda electrónica que permitirá cierta independencia del patrón dólar y del posible no pago del señoreaje por el uso de esta moneda. Según el artículo científico: Las monedas virtuales en las transacciones comerciales. Un análisis sobre el uso de nuevos sistemas de pagos. Publicado en: https://www.researchgate.net/publication/287195976_Las_monedas_virtuales_en_las_transacciones_comerciales_Un_analisis_sobre_el_uso_de_nuevos_sistemas_de_pagos, se observa que la digitalización del dinero y de los medios de pago es un hecho en un buen sector de la población especialmente la generación milenian y generación Z.

Algunos estudios que se han realizado sobre CBDC:

Hay muchos otros análisis y estudios disponibles que abordan diferentes aspectos de las CBDC y su potencial impacto en el sistema financiero y monetario.

“Moneda digital centralizada: consideraciones para los bancos centrales” (Banco Central Europeo, 2020): Este informe examina las diferentes opciones disponibles para los bancos centrales que deseen emitir CBDC y los factores a considerar al evaluar si esta opción es adecuada para su país.

“Moneda digital centralizada: una revisión de las opciones y los desafíos para los bancos centrales” (Banco de Pagos Internacionales, 2020): Este informe examina los diferentes modelos de CBDC y los desafíos que enfrentan los bancos centrales al considerar la emisión de CBDC.

“CBDC y la estabilidad financiera: un análisis de los riesgos y los beneficios” (Banco Central de Suecia, 2021): Este informe examina los posibles riesgos y beneficios de las CBDC para la estabilidad financiera y propone un marco para evaluar estos aspectos.

Las CBDC y la AI (Inteligencia Artificial)

Es difícil predecir con certeza cómo evolucionará la relación entre las CBDC y la inteligencia artificial (AI) en el futuro, ya que depende de una serie de factores, como la evolución de la tecnología y la aceptación por parte de los consumidores y los gobiernos. Sin embargo, es probable que la AI tenga un papel importante en la implementación y utilización de las CBDC.

Un posible papel de la AI en las CBDC es en el procesamiento y validación de transacciones. La AI puede utilizarse para analizar grandes cantidades de datos y detectar patrones y tendencias que puedan ser útiles para la toma de decisiones en relación con las CBDC. Por ejemplo, la AI puede utilizarse para evaluar el uso y la adopción de las CBDC y para identificar posibles problemas o desafíos que puedan surgir.

Otro posible papel de la AI en las CBDC es en la protección contra el fraude y la seguridad

Conclusiones

En resumen, las CBDC son una forma emergente de moneda digital que ofrecen una serie de beneficios, como una mayor facilidad de uso y acceso, mejoras en la eficiencia financiera y un mayor grado de seguridad y confianza. Sin embargo, también presentan algunos desafíos y preocupaciones, como el riesgo para la privacidad y el riesgo de hackeo. A medida que más países consideran la emisión de CBDC, es importante evaluar cuidadosamente los pros y los contras para determinar si esta es una opción viable para las economías de Latinoamérica.

Una posible ruta de adopción es que las CBDC se conviertan en una forma complementaria de moneda junto con las monedas tradicionales, en lugar de reemplazarlas por completo. Esto podría permitir a los bancos centrales seguir proporcionando servicios financieros a los consumidores y a las empresas, mientras que también se aprovecha la tecnología y eficiencia de las monedas digitales.

Es difícil predecir con certeza el futuro de las CBDC, ya que depende de una serie de factores, como la evolución de la tecnología, el mantenimiento del nuevo orden mundial y la aceptación por parte de los consumidores y los gobiernos. Sin embargo, algunos expertos creen que las CBDC pueden tener un papel importante para el control por parte de las élites económicas, perdurándose de este modo en el tiempo y en el control del futuro del sistema financiero y monetario mundial.

En cualquier caso, es probable que más temprano que tarde las CBDC sigan siendo un tema de debate y discusión en el futuro cercano, mientras se evalúan los pros y los contras de su uso y adopción a nivel nacional e internacional.