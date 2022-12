LO MÁS LEÍDO 2022: Las criptomonedas: su uso y aplicación

jueves, diciembre 29, 2022

A continuación, los análisis con mayor circulación durante el año. Entrevistas, podcast, videos y artículos de los académicos de las universidades más prestigiosas del país sobre economía, tecnología, ciencia, política, salud, ambiente, arte, deportes… con la idea de llevar la academia a la comunidad, desde una pluralidad de voces. Artículo publicado 11 de mayo de 2022

Tiempo de lectura: 8 minutos

Las criptomonedas

Se necesitó solo de un lapso de 14 años, para que las criptomonedas hayan pasado de ser moda digital a tecnologías de tres trillones de dólares en sus máximos históricos y creciendo, capaces de competir contra el sistema centralizado financiero global de la banca tradicional. Bitcoin es hoy en día conocido por ser Oro digital y cientos de otras criptomonedas han seguido su ejemplo muchas de ellas mejorando sus tecnologías tales como: Etherium, Solana, Polkadot, Binance, Cardano, Terra luna, Doge, Shiba Inu, entre otras, con ello también nace una nueva industria, la industria de las finanzas descentralizadas denominadas “DEFI”, la misma que crece a pasos agigantados ya que se usan para inversión, especulación, intercambios, ahorros y para comprar de todo, desde software, info-productos, carros de lujo, hasta bienes raíces.

Para los defensores conscientes, las criptomonedas son una fuerza democratizadora, que arrebata el poder de creación y control de dinero fiat de los bancos centrales, Wall Street y el FMI. Los críticos pagados por los mismos bancos, sin embargo, dicen que la nueva tecnología no está regulada y está empoderando a grupos criminales, organizaciones terroristas y estados rebeldes y que la minería que consume mucha electricidad también es dañina para el medio ambiente entre otros.

Los reguladores financieros ahora luchan por responder. Las regulaciones varían considerablemente en todo el mundo, algunos gobiernos adoptan las criptomonedas como el caso del Salvador y otros prohíben o limitan su uso. Los bancos centrales de todo el mundo, incluida la Reserva Federal de los EE.UU., están considerando introducir sus propias monedas digitales para competir con el auge de las criptomonedas ya tenemos el Yuan digital por ejemplo. En Ecuador un grupo de asambleístas nada capacitados y desconectados mentalmente intentan regular el uso de las criptos, sin entender para nada como funciona este ecosistema mundial.

Las criptomonedas generalmente se intercambian en redes informáticas descentralizadas entre personas con billeteras digitales. Estas transacciones se registran públicamente en libros de contabilidad distribuidos o cadenas de bloques que están descentralizadas y distribuidas por el mundo con ellos se evita las manipulaciones tan conocidas en la banca tradicional. Este marco de código abierto evita que las monedas se dupliquen y elimina la necesidad de una autoridad central, como un banco, para validar las transacciones (Moreno, 2020).

El impulso para que las criptomonedas se desarrollen ha sido el crecimiento del ecosistema digital y eso vemos reflejado en las 19.316 monedas y tokens digitales que se registran hasta el cierre de este artículo en la plataforma https://coinmarketcap.com/. Solo para citar las 10 primeras monedas en capitalización son:

Tabla #1

10 principales Criptodivisas por Capitalización

Uso y aplicación

Antes de pasar al uso y aplicación de las criptos, se observa afuera en el mundo que el auge de las criptomonedas representa una amenaza hostil para muchas entidades tradicionales en finanzas globales FMI, Banco Mundial, Reserva Federal, Banco central Europeo. Las criptomonedas adoptan un mecanismo de peer to peer: Punto “A” hacia punto “B”, no existe punto “C” que son estas instituciones (banqueros) que han medrado por siglos, eliminan eficazmente al “intermediario”, que podría ser una institución financiera típica. Por ejemplo, no se necesita una cuenta bancaria o tarjeta de crédito para realizar transacciones en el mundo de las criptomonedas.

De hecho, una “billetera” de criptomonedas cumple la misma función que un banco, guardar valor y datos, la diferencia es que tú eres el banquero ya que estás en control de tus llaves públicas y tus llaves privadas. Para ello se debe conocer que existen tres tipos de billeteras: a) Billeteras calientes en la nube, b) Billeteras tibias software o aplicación descargas en un computador y c) Billeteras frías, aparato parecido a un Pendrive que guarda los algoritmos, se puede colocar en una caja fuerte y solo se lo usa cuando sea necesario. Existe el potencial de una revolución en la inclusión financiera con tan solo un teléfono inteligente conectado a Internet, dado que más de dos mil millones de personas no están bancarizadas, principalmente en África, Asia y Latinoamérica.

La tecnología, sin embargo, va mucho más allá de brindar servicios bancarios a los no bancarizados. Tiene el potencial para transacciones baratas, seguras y casi instantáneas, lo que permite que miles de millones de personas se unan al mundo del comercio por Internet, pagando y recibiendo pagos por bienes o servicios, fuera de la infraestructura bancaria tradicional y de tarjetas de crédito (Auer, 2021).

Las cadenas de bloques han dado lugar a una nueva constelación de “Finanzas Descentralizadas” proyectos DEFI. En las DEFI (finanzas descentralizadas), un programa de cómputo o protocolo encriptado reemplaza a esos intermediarios. En vez de realizar operaciones a través de bancos y casas de bolsa, las personas llevan a cabo los intercambios directamente, mediante “contratos inteligentes”(Smart Contracts) basados en cadenas de bloques como es el caso de la red RC20 de Etherium, que hoy en día es la más usada y que se encargan de crear mercados, liquidar operaciones y verificar que el proceso en su conjunto sea justo y confiable y por último las criptomonedas SATBLE COIN( USDT, UDC, BNB DAI) para estabilizar y eliminar la incertidumbre de variaciones de precios. DeFi tiene como objetivo ofrecer a las personas acceso a servicios financieros (préstamos, inversiones, ahorros y operaciones de intercambio) sin la necesidad de instituciones heredadas como bancos y casas de bolsa, que a menudo cobran grandes comisiones y otras tarifas misteriosas.

La mayoría de las aplicaciones DeFi se basan en la cadena de bloques Ethereum. Binance Smart Chain, Solana, Terra Luna, Uniswap, Theta, Thor Chain entre otros. Debido a su utilidad para rastrear transacciones, la tecnología blockchain tiene una gama de aplicaciones potenciales más allá de la criptomonedas, dicen los expertos, como facilitar acuerdos inmobiliarios y comercio internacional, telemedicina, manejo de cadena de logística, Crowd funding etc. Pero antes debemos entender cómo Funciona Bitcoin la primera red descentralizada creada hace 14 años.

Bitcoin para las personas

Las tecnologías financieras alternativas como es el Blockchain, poco a poco va tomando conocimiento por parte de la ciudadanía, sobre todos de las poblaciones jóvenes, millenials, centenials y generación Z. Es importante saber cómo funciona BITCOIN para desde esa perspectiva intentar entender cómo funciona el ecosistema del criptoverso.

Es común pensar que cuando se dice la palabra Blockchain de inmediato se piensa en Bitcoin, lo que se debe aprender que BTC es solo una aplicación de esta tecnología y comprender que la misma permite, no solo para Bitcoin sino para todas la demás criptos, el registro de transacciones de manera pública y descentralizada dejando un registro inmutable e incorruptible de cada transacción en las redes BTC o ETH, ver ejemplos en los enlaces que le dejo: https://www.blockchain.com/es/explorer https://etherscan.io/,

Veamos en la siguiente figura #1, algunas Ventajas del Bitcoin: Es Digital no hay estarlo cargando en la cartera como los euros o dolares, usa Tecnología matemática de encriptación criptografía geométrica convergente, se pasa de una persona a otra a través de una red descentralizada lo opuesto de las redes como Swift, FB, Instagram, Twitter, linked in etc.

Criptos para las personas

En la siguiente figura #2, se esboza las características, ventajas y beneficios que permite el uso de las criptodivisas: Transacciones seguras, disponibles las 24 horas, 365 días del año, mínimo costo transaccional con la stable coins, pagos anónimos y pagos rápidos internacionales.

En la siguiente figura #3, se analiza las características técnicas, que permite las criptodivisas y que es necesario tomar muy en cuenta al momento de su comprensión para su podsterior uso.

Como Usar Bitcoin y Criptos

El uso que se está dando a las criptos hoy en día es múltiple, inicialmente solo se hacía como inversión especulativa, trasferencias de valores y en raro caso pagos de activos digitales y físicos, aparatos y software.

Es necesario para su uso tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

También podemos encontrar empresas que ya están aceptado Criptos como métodos de pago, tal es el caso de la cafetería Starbucks que permite con su aplicación digitaback pagar tus consumos. Overstock.com es una de las primeras tiendas en línea que acepta Bitcoin y otras criptomonedas como método de pago, empresas como Microsoft, Expedia, Tiendas shopify, More Stamps Global y por supuesto, comerciantes individuales en todo el mundo.

Otro tema que se recomienda al momento de usar Criptos es aprender como calcular conversiones Divisa Digital a Divisa Fiat y Viceversa. Se recomienda el uso de la plataforma Crypto compare, o https://www.binance.com/es/convert

Usos del Bitcoin y Etherium, ¿Cómo ganar dinero con criptomonedas?

En este artículo se toca tres niveles básicos de cómo se pude ganar dinero con las cripto y estas son: a).EL Ahorro, b).El Trading y c).la Minería. En este artículo no tocamos temas de Fintech ni DeFi ni NFTs.

Ahorro

La manera más fácil y sencilla de negociar con criptomonedas es el ahorro. Que no es más que adquirir la cantidad deseada a un precio establecido por lo general que sea a la baja y esperar que se conoce como HOLDEAR hasta su alza para negociarlo a mayor valor, veamos un ejemplo:

Sobre las expectativa de Futuro que tiene el BITCOIN son muy halagadoras, algunos analistas opinan que el valor de Bitcoin podría aumentar 25 veces en los próximos 8 -10 años, por ejemplo la firma ARK Investments Management de USA, cree que un bitcoin valdrá más de un millón de dólares en 2030, además esta firma sostiene que se usará mayormente como oro digital, reservas corporativas e inversiones institucionales. Según el sitio Criptonoticias, la capitalización del BTC el último año fue de USD 1,1 billones y esperan que para 2030 sea de USD 28,5 billones.

Trading

Esta opción requiere de conocimientos más sofisticados como análisis técnico, análisis fundamental, análisis sistémico y temas de riesgos en las inversiones para jugar con la valorización de cada moneda por minuto, día, semana mes o año.

Funciona de forma similar a la bolsa de NY o UE, la diferencia es que no se manejan acciones se maneja criptomonedas, Tokens y NFTs, para ello existen plataformas especializadas tales como BINANCE, POLONIEX, FTX, Coinbase, Kucoin, Bitstamp entre otras.

Minería Criptográfica

Minería es resolver los algoritmos creados con el fin de recompensar a las redes de computadoras o grupos conectados con sus equipos que trabajen para las criptomonedas, aunque hoy en día ya no es tan rentable por la reducción de producción (Halving -recompensa), la minería más popular es sin duda la de Prof of Work o “Prueba de Trabajo” en donde se requiere de equipos sofisticados que puedan resolver los algoritmos matemáticos de la cadena de bloques. Hoy en día también se encuentran programas que permiten la minería usando el procesador de los teléfonos inteligentes para minar por ejemplo, páginas como Storm que pagan recompensas por minar con su app https://app.stormgain.com/friend/BNS104412343

La opción más acertada para este método es encontrar una compañía que venda un paquete de potencia de minado y dependiendo de tu inversión generas monedas a una velocidad específica, algunos opciones es comprar equipos de minería, poner en un local los rigs y enlazarse a una red para recibir recompensas por el servicio, esto depende mucho de los costos de energía y de permanecer los equipos fríos ya que generan mucho calor.

Es importante saber que al adquirir minería tienes un activo que te va a generar ganancias residuales.

En los siguientes artículos abordaremos temas tales como: las diversas formas de inversión y su uso y aplicaciones en innovaciones como, Trading, Holding, NFT, ETFS , DEFI y el uso en el Metaverso.

Encuenra la primera entrega sobre La criptomonedas, el Bitcoin y la Blockchain en https://bit.ly/3l0o9X0