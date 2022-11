Destrucción de la confianza para la criptoindustria

El alfil para destruir la confianza de la criptoindustria

SBF sería el alfil para destruir la confianza de la criptoindustria, como conocedor y practicante de la banca tradicional, por haber sido parte de Jane Street, que fue su primer trabajo en el cual conoció los secretos de la banca tradicional de inversión. En el 2021 compareció ante el comité financiero del senado de USA, donde solicitó a la SEC que regule el sistema crypto, ¿por qué lo hace? habría que preguntarle al mismo SBF sus motivaciones, pero es evidente el molde que posee SBF, en defensa a la banca tradicional, obviamente, obediente y sirviente, como buen practicante de Epsilon Theta, (sociedad discreta del cual es miembro desde que era alumni MIT). Se prestaría como protagonista para tratar de atacar al sistema que no pueden controlar como es el criptográfico. Este modus operandi usan desde siempre las elites, cuando algo que no les cuadra simplemente lo bloquean. Ellos están pensando en las CBDC, monedas digitales emitidas por bancos centrales, usando también una tecnología Blockchain centralizada y para ello, hay que limpiar el campo, que esté debidamente despejado, que todo quede perfectamente controlado y centralizado, para la implementación del Dólar Digital y del Euro digital.

Pese a que muchos de los inversionistas de FTX fueron empresas como SoftBank, Paradigm, Ribbit Capital, BlackRock, VanEck, Circle, entre otras, más de la élite financiera global, ¿sería el costo de oportunidad que están dispuestos a arriesgar para que esta criptoindustria descentralizada no tenga futuro?

Citando a Ryan Dinse, destacado economista y trader de clase mundial especializado en criptomonedas, en su sitio IG (Inversor Global https://news.inversorglobal.com/2022/11/por-que-el-colapso-de-ftx-es-bueno-para-bitcoin/) señala lo siguiente con respecto a FTX:

“Nunca fueron los “verdaderos” defensores de las criptomonedas quienes promocionaron SBF o FTX.com. Claro, algunos estafadores de la criptoindustria jugaron su papel. Pero en gran parte, fueron los principales medios de comunicación quienes le dieron, a él y a su dudoso Exchange, credibilidad en el resto del mundo”.

Asimismo, Ryan señala en sus investigaciones que esta empresa FTX, curiosamente, era muy amable con los legisladores estadounidenses y la élite política demócrata., como ejemplo se dice que el director ejecutivo Sam Bankman-Fried (SBF) donó más de $20 millones a la campaña electoral demócrata. Habría que preguntarse como decimos por acá, ¿acaso fue generoso con plata ajena?, solo las investigaciones señalarán si tomó plata de los depositantes para tan loable hecho de caridad. Otro punto para revisar a profundidad es la relación que presenta SBF con @GaryGensles profesor de práctica económica de la MIT, la universidad donde SBF estudió y estaba últimamente trabajando para la SEC, justamente en el cargo para la regulación de los Cryptoactivos por parte de la SEC y del gobierno de Biden. Estaba trabajando de seguro en un monopolio regulatorio oscuro.

Consecuencias del caso FTX en la industria de criptomonedas

Citando a la revista especializada Criptonoticias en: https://www.criptonoticias.com/negocios/estos-grandes-inversionistas-afectados-caida-ftx/, Señala que la situación es muy delicada. Es posible que sea superior en el impacto negativo a la industria criptos, por lo dicho en este artículo, se puede considerar más grave que los naufragios de Terra -Luna, Celsius o Three arrows capital, dada la magnitud y el impacto de FTX, como miembro más destacado de los últimos años de la criptoindustria, es una gravísima evidencia de la corrupción en la corporocracia, apañada por la política y los contactos e influencias al más alto nivel con los dueños del lobing del dinero actual.

Es evidente que esta debacle contaminó a más actores y conforme pasen los días aparecerán más perjudicados y algunos no podrán seguir sosteniéndose, https://www.elconfidencial.com/ indica en su publicación del 10-11-22 que famosos como el jugador de fútbol americano, Tom Brady, o la estrella de la NBA y de los Golden State Warrior, Stephen Curry, también son algunos de los afectados. El siete veces campeón de la Super Bowl junto a su entonces esposa y modelo, Gisele Bündchen, cerraron un acuerdo millonario para invertir en la plataforma e incluso el deportista se convirtió en embajador de la firma; mientras que el base americano habría firmado un acuerdo similar cuyo importe habría sido pagado en la divisa digital. El Financial Times señala en una publicación del 15 de noviembre (https://www.expansion.com/economia/financialtimes/2022/11/15/6373bfbee5fdeaa2028b46aa.html), que podría haber un millón de acreedores o perjudicados en el colapso FTX.

Otras empresas de la industria como la cadena de Bloques Solana están altamente afectadas en su liquidez. La decimoquinta criptomoneda por capitalización de mercado ha perdido el 41,2% de su valor durante la última semana, según datos de Coingecko. También podría ser afectada Exchanges como Gemini y Block fi que han suspendido, temporalmente, los retiros de los clientes.

Sin ánimo de dar consejos financieros o de criptos o de estrategia de inversiones en este espacio, se sugiere a los criptoinversionistas, no permanecer por mucho tiempo con sus cripto-exchanges. En los Exchanges no están seguros, migrarlos a billeteras más seguras como Metamask, Exodus, e inclusive billeteras frías como Ledger, Trezor y Keep Key, son altamente seguras y solo se activan cuando deseen hacer movimientos, la única desventaja es que hay que abstenerse de estrategias de reinversión como las que ofrecen los Exchange, con la consigna: No dejes que tus criptos estén sin hacer nada hazlas producir haciendo staking, pools de inversión, invierte en NFT, entre otros que ofrecen beneficios muy atractivos pero con gran riesgo.

Otro tip es pedir al Exchange que publique su ‘Prueba de reservas’, con la tecnología BCH no hay cuentos, ya que permite de manera pública e inalterable la publicación de los datos de la cadena de bloques, de esta manera podríamos saber que los fondos siguen allí en el Exchange, se puede hacer una revisión completa y una auditoría de los balances totales para verificar que hay coincidencias entre los movimientos intra dia.