Qué son los NFT, el DEFI y el Metaverso

Con el desarrollo de las tecnologías disruptivas como el Blockchain (2009), que ha sido el puente base para la creación de las criptodivisas como el Bitcoin, Etherium, BNB, Cardano, Litecoin, Polkadot entre otras muchas criptodivisas ampliamente conocidas, usando la misma tecnología nacen los Tokens NFTs, las Finanzas descentralizadas DEFI y con ello la integración total de todos estos instrumentos digitales para que pueda darse un Metaverso activo e integrativo.

Los NFT

Los Tokes No Fungibles, serán herramientas de transformación para las finanzas y en especial para el arte, que es pintura, música y videos, no obstante me atrevo a pensar que ningún sector de la sociedad quedaría intacto de la influencia NFT en los próximos 5 años. Pero primero vamos por partes a continuación describo lo que es un NFT y cómo funcionan

¿Qué es un Token 3.0?

Es un conjunto único de datos encriptados que se crean y alojan en una cadena de bloques (Etherium, Solana, Tezos, etc) que contienen sus propios códigos de identificación de los metadatos.

De allí nacen los NFT, que son tokens no intercambiables o como se los llama hoy en día Tokens No fungibles. Los datos que contiene este token son por lo general vinculados a datos y archivos ligados a varias formas de arte tales como: música, fotos, poemas, canciones, álbumes, videos, avatares y más.

Breve Historia de los NFTs

Haciendo un rápido recuento el primer NFT creado se llamó “Quantum”. Fue acuñado por Kevin McCoy en el 2014. Varios otros NFT se lanzaron en cadenas de bloques años después como ejemplo se tiene a Spells of Genesis que se lanzó en el 2015 y se postuló como el primer juego basado en blockchain. Luego se tiene a Rare Pepes que salió en 2016 se podría decir que es el iniciador del primer mercado de criptoarte que se conozca. Pero mayor actividad se empieza a notar a partir del 2017 cuando se lanzan las primeras colecciones de NFT en la cadena de bloques de Ethereum. Vitalik Buterin (uno de los fundadores de ETH), encuentra que las cadenas de bloques existentes en esa época dificultaban enormemente el comercio y la transferencia de propiedad y los derechos de autor, es así que la red Ethereum ve una enorme oportunidad para crear y adaptar su red y hacerla de (SMART CONTRACTS) contratos inteligentes funcionales a los NFTs permitiendo así la creación, programación, almacenamiento y comercio de tokens integrados directamente en la propia cadena de bloques. Estas nuevas funciones facilitaron el proceso de incorporación y aumentaron el acceso y las funcionalidades para los usuarios con ello también se incrementa la usabilidad de la moneda Etherium convirtiéndose así en la segunda moneda de mayor capitalización del criptoverso después de Bitcoin..

¿Qué es un Token no Fungible NFT?

Este acrónimo del idioma inglés que nació alrededor en el 2014, con sus siglas en Inglés N.F.T. significa:

N: NONE, F: FUNGIBLE, T: TOKEN

Cuál es la diferencia entre Tokens Fungible y No Fungible y

La diferencia que se debe dejar claro en los términos Fungible y no Fungibles es:

Fungible: Que puede ser sustituible en valor y en forma, por ejemplo Bitcoin o Etherium en un casa de cambios (Exchage: Binace, Gemini, Bitstamp etc) pueden ser cambiados por una moneda Fiat sea está Dólar o Euro etc., es decir pueden ser sustituidos o canjeables o intercambiados por otro bien material o inmaterial cuyo valor sea muy parecido al valor original según su cotización de mercado en el momento histórico de la operación.

No Fungible NFT: bien inmaterial digital único e inédito construido o creado por un autor a través de datos que puede ser alojados en forma criptográfica en una cadena de bloques usando contratos inteligentes para ser vinculados de manera material digital y física como prueba de propiedad inmutable, las versiones de NFT más usada son sin duda los dedicados al Criptoarte, Música, videos entre otros, hoy en día se manejan colecciones de arte que se intercambian en portales como https://opensea.io/ Según la naturaleza del arte sus gustos y sofisticaciones por parte de los posibles interesados estos bienes inmateriales podrían llegar a cotizarse en precios muy altos, Son adquiridos por compradores y al ser vendidos el creador original pierde el control del activo pero no los derechos de autor, se pueden revender luego en NFT Marketplace o mercados secundarios cuyos precios han alcanzado altas sumas, ver ejemplo de veefriends https://opensea.io/collection/veefriends.

Otro ejemplo se podría citar a uno de los primeros juegos de Blockchain llamado, Axie Infinity es un videojuego en línea basado en NFT que corre por la cadena de bloques de Ethereum y su red RC20. Fue creado por el estudio vietnamita Sky Mavis. Consiste en conseguir criaturas llamadas Axies y luego las usan para pelear con otros equipos dentro de la red, es uno de los primeros juegos en donde se recibe recompensas por jugar y se ingresa en el mundo del gaming “play to earn”. La plataforma también cuenta con un mercado donde las personas pueden vender artículos de juegos y Axies a otros jugadores. (Ver Figura)

Los NFT dan la oportunidad a las personas artistas, emprendedoras o corporaciones para libremente crear contenido Visual, Musical o de Video, comprar y vender bienes materiales e inmateriales de manera sencilla comprobando que todo sea correcto y verificable fácilmente utilizando la tecnología blockchain.

Cuatro razones para Orientar el invertir o crear un NFT

Pese a que hay mucha desconfianza y escepticismo en el mundo criptos aún, la demanda de arte NFT se ha disparado recientemente. Muchos no le dan tanta importancia ya que dicen que Después de todo, los NFT generalmente están vinculados a archivos digitales y que podrían tener el mismo efecto que una captura de pantalla o una foto de celular? Esta es una gran equivocación que justamente en artículos como se hace un gran esfuerzo y compartimos el conocimiento para ir saliendo de la ignorancia y empoderándonos más en este mundo del criptoverso, nos hacemos la siguientes preguntas entonces ¿La “prueba de propiedad” significa algo para Ud.? Estas son algunas de las razones importantes por las que los creadores venden y los inversionistas compran NFT:

Inversión

Como se señaló anteriormente, solo puede haber un propietario de un NFT que es único, es decir el que lo crea y luego el que lo compra, Esto puede parecer extraño para algunos, ya que todos pueden ver e interactuar con la imagen. Sin embargo, para algunos, esto no es suficiente.

Como inversionista de NFT lo que busco es simplemente un activo que aumente de valor y en muchas ocasiones es el olfato del inversionista lo que cala profundo para acertar. Por ende algunos coleccionistas de arte tratan los NFT como una inversión, al igual que el arte tradicional. Para ilustrar mejor este punto cito a Mike Winkelmann(2021), un destacado artista digital estadounidense conocido profesionalmente como Beeple, quien vendió su composición Everydays: The First 5000 Days en Christie’s por 69’000.000,00 millones de dólares en marzo de 2021. No obstante no todos los casos son iguales, por lo que hay que tomar nota de que, la volatilidad de los mercados juega en contra munchas veces de los NFT, haciéndolos de alto riesgo, con el concerniente potencial de grandes pérdidas para el inversor.

Empodera a los Artistas y Creadores

Con un NFT, los artistas pueden acuñar y vender su trabajo de forma independiente, lo que les permite conservar la propiedad intelectual y el control creativo. Esto se diferencia del mundo actual en donde los editores, productores, representantes y casas de subastas suelen obligar a los creadores a firmar contratos leoninos donde solo una parte se beneficie más, aduciendo que sin ellos no son nada. Con esta herramienta ahora los artistas también pueden obtener regalías de todas las ventas secundarias de su trabajo.

Con lo anterior los NFT ayudan a crear modelos más justos y crear un equilibrio eliminando la cadena de intermediarios que actualmente controlan las industrias creativas. Por otro lado los cripto conscientes que suman cada día más compran NFT porque es una forma de empoderar y apoyar financieramente a los creadores reales.

Fácilmente Coleccionables

Nunca antes ha existido una oportunidad como la de ahora para las personas que desean crear una colección de activos digitales, sobre todo en los mercados de arte y espectáculos muy diferente a las tradicionales formas de difusión del arte.

El caso de Mickey Mantle de (1952) es digno de análisis, a pesar de que costó menos de 5 centavos, una tarjeta Rookie card, se vendió por $5,2 millones. Esto sucedió debido a la historia, la rareza y la relevancia cultural de la tarjeta. Los NFT representan intrínsecamente la versión digital de casos como esté (ver figura).

https://www.justcollect.com/baseball/players/mickey-mantle-rookie-1952-topps/

Status de Sociedad y Comunidad integrada

Para muchos coleccionistas, en especial los millonarios, poseer un NFT es una cuestión de identidad y status.

Por tal motivo se da pie a que los creadores diseñen sus proyectos NFT en verdaderas comunidades vibrantes. Se está viendo en bienes raíces y desarrollos inmobiliarios y vacacionales, por otro lado el universo virtual de ‘Second Life’ es otro ejemplo de NFT de comunidad, en donde los inversores inmobiliarios estén pagando auténticas fortunas por propiedades virtuales, Así se crea otro ecosistema en donde los NFT navegarán sin problemas, ya existe el metaverso de “The Sand Box”o de “Decentraland”, una comunidad con su propio Token de utilidad llamado MANA, con el cual se han dedicado a gestionar y vender las propiedades de estas ciudades virtuales, hasta la fecha han vendido más de 50 millones de dólares, entre terrenos, avatares, propiedades y complementos.

https://market.decentraland.org/contracts/0xf87e31492faf9a91b02ee0deaad50d51d56d5d4d/tokens/115792089237316195423570985008687907842040666557249594745166221962664778661878

Que es DEFI

Otro acrónimo del idioma Inglés que se traduce así:

DE: Decentralized

FI: Finance

Finanzas Descentralizadas.- Que es en sí un ecosistema financiero construido sobre la tecnología Blockchain (2009). Este espacio digital permite el intercambio de servicios financieros y sus activos , dejando de lado la tan cansina intermediación de los bancos tradicionales y su industria caníbal, Su principal característica radica en que son los propios usuarios quienes intercambian (ofertan y demandan)

Las operaciones en el ecosistema DEFI se manejan con contratos inteligentes, los mismos que corren en redes descentralizadas blockchain, como es el caso de la Red RC20 de Etherimun, la red BNB Smartchain, Polygon u otras, estos SMART CONTRACTS que se ejecutan automáticamente a medida que se cumplen los parámetros que las partes involucradas establecen con anterioridad.

¿Qué es un Smart Contract? “Un contrato inteligente”, es un programa informático que se aloja en una cadena de bloques determinada. Se rige por condiciones predeterminadas y parametrizadas que por lo general son estandarizadas como por ejemplo: Ejecútese pago “si/cuando se reciba activo realice esto cada 30 días… entonces”. Por ejemplo, “si sucede ‘a’, ejecute el paso ‘b'”. Una vez que se cumplen estos términos predeterminados, la transacción se ejecuta automáticamente y se registra en la cadena de bloques en donde está corriendo el contrato inteligente. La ventaja de esto es el aumento de la transparencia y la confianza, ya que la transacción es inmutable (no se puede disputar, mediar, ni cambiar) y no se necesitan intermediarios externos ni notarios, ni jueces ni abogados para completarla. Ejemplo de esto, se tiene a los NFT que se acuñan y comercializan mediante contratos inteligentes que asignan la propiedad, acceden a los activos dentro del NFT, administran la transferibilidad del NFT, etc.

¿Cómo aplicar las DEFI?

Se necesita primero tener acceso óptimo a la Internet para ser parte de este ecosistema financiero, conocer de finanzas y programación Blockchain, con lo cual podrá diseñar su producto o servicios como por ejemplo préstamos, Inversiones, Pool de liquidez, una gran ventaja es que se construye aplicaciones con código abierto es decir, que su software o sistema informático está a disposición del público para usarse de forma gratuita e inclusive copiarse, mejorarse, adaptarse y ampliar la cartera de productos o servicios del usuario de la DEFI en este caso un oferente.

Por otra parte es necesario tener conocimiento de cómo funciona las criptodivisas y los Token fungibles y no fungibles, para lo cual se recomienda tener un monedero virtual o wallet en el que estén depositados los tokens, activos digitales intercambiables entre sí que es la “moneda de cambio” que sirve para operar en la tecnología blockchain, como ejemplo existen hoy en día varios portales para descargar Wallets que permiten el alojamiento de criptomonedas y Tokens tal es el caso de Pancake Swap, Metamask, Uniswap entre otros. Como ejemplo de Defi podemos mencionar a Tropykus ofrece operar con criptomonedas estables o el caso de Money on Chain es un protocolo que emite la stablecoin Dollar on Chain (DOC). Esta criptomoneda estable mantiene paridad en su precio con el del dólar USA.

La Seguridad y precauciones en la DEFI

Este ecosistema financiero descentralizado carece de regulaciones por parte de organismo de control pro sistema como superintendencia de bancos, Súper de compañías o seguros. La diferencia del sistema tradicionalista manejado por la banca es posible verificar la identidad e información de una persona para evaluar aspectos como el perfil de riesgo, perfil de endeudamiento, referencias personales, a la hora de otorgar un préstamo o recibir una Inversión, con la tecnología blockchain se maneja una clave pública y una privada, pero la clave pública es anónima ya que no dice nada sobre la persona que está detrás de esa clave, lo que podría reducir la prevención de los delitos o fraudes como las famosas pirámides y esquemas Ponzi.

Con respecto a la seguridad de los Activos digitales en DEFI, se debe mencionar que son los usuarios los custodios absolutos de sus claves estos son los encargados de resguardar sus propios activos a través de las claves de acceso y autenticación para ingresar a las aplicaciones financieras, se recomienda siempre usar identificación de dos factores para reducir riesgos de piratería informática por lo que en el caso de extravío o robo de las claves, lo que podría pasar es que haya una pérdida total de los activos.

¿Qué es el Metaverso?

El metaverso es otro ecosistema o mejor dicho el mismo ecosistema disruptivo integrado x10, en donde se va a tratar de superar todos los limites digitales de este mundo de internet 3.0, en lo posible los desarrolladores de software ya juegan con tecnologías como Blockchain y computación cuántica que en artículos anteriores me permite explicar sobre Blockchain ampliamente (ver articulo) https://dialoguemos.ec/2022/01/las-criptomendas-el-bitcoin-y-la-blockchain/

La idea de los Metaversos es reinventar nuestro lugar en el mundo físico y llevarlo al mundo digital con el uso de elementos como software , simuladores y hardware mucho más avanzadas y con menos complicaciones en donde los sentidos de ser humano cobra una gran importancia ya que se integran con la proyección holográfica del instrumento(casco, lentes).

Para definir de mejor manera “El metaverso” expreso que es una mixtura entre la realidad física y virtual, una especie de brazo extensor hacia el mundo real, pero es digital. Si lo vemos como una visión futurista del mañana, se puede decir que la realidad cotidiana se transformará y las personas vivirán, jugarán, comprarán y trabajarán con otras personas de todo el planeta en un mundo de realidad aumentada totalmente interconectado e intra-operable usando muchos protocolos Web3.0. o superiores.

Por lo tanto un Metaverso es un espacio digital en donde se reúnen comunidades con gustos, tendencias, hábitos y actitudes muy similares, emprendedoras, innovadoras, consumidoras, curiosas, amas de casa, estudiantes etc. Se convierte en una pieza fundamental para la próxima revolución industrial y tecnológica, el espacio pretende crear nuevas oportunidades , nuevos modelos de integración social, nuevas economías y todo lo que de ese término se desprenda, es decir nace una nueva economía que tendrá espacios solo para aquellos que estén preparados y que sean competitivos en sumo grado, como decimos los que creemos en el ser positivos y en el poder del universo, es un espacio que crea infinitas posibilidades tanto positivas como negativas, apostamos a que el bien siempre triunfe sobre el mal en este mundo de dualidad y de notoria tercera dimensión.