La estadounidense R’Bonney Gabriel se convirtió en la nueva Miss Universo

La representante de EE.UU. sucederá a Harnaaz Sandhu, oriunda de la India, quien fue coronada en 2021; detrás de ella quedaron Amanda Dudamel (Venezuela) y Andreína Martinez (República Dominicana)

R’Bonney Gabriel, representante de Estados Unidos en Miss Universo, se consagró este domingo con ganadora en la edición 71° del certamen, que se celebró en Nueva Orleans. Detrás de ella quedaron Amanda Dudamel, de Venezuela y Miss República Dominicana, Andreína Martínez.

Gabriel sucederá a Harnaaz Sandhu, oriunda de la India, quien fue coronada Miss Universo 2021. La mujer norteamericana tendrá el objetivo de ser la cara de una nueva etapa de la organización abocada a defender la equidad de género y los derechos de las mujeres en el mundo.

En una noche llena de momentos emotivos, Gabriel se destacó por su aplomo en el escenario. La joven de 28 años trabaja en la casa de modas Magpies & Peacocks de Houston, con la que busca usar la moda como “para el bien” a través de la sostenibilidad e impacto en las comunidades.

Gabriel es de origen filipino y su misión es que las mujeres y las niñas se vean reflejadas en ella y se sientan inspiradas para lograr sus metas siendo fieles a su esencia. Su triunfo es el primero de Estados Unidos desde que Olivia Culpo conquistara la corona de Miss Universo en 2012. Los otros títulos de Miss Universo para las representantes estadounidenses llegaron en 1954, 1956, 1960, 1967, 1980, 1995 y 1997.

La tradicional toma de manos entre las dos últimas finalistas, se dio entre la Miss Venezuela, Amanda Dudamel, y la ahora Miss Universo, USA, una decisión que dejó atónito a más de un espectador y televidente, puesto que las redes daban como ganadora y posicionaban como favorita, a la venezolana de 23 años.

¿Quién es Amanda Dudamel?

Modelo, diseñadora, defensora de la sostenibilidad y todos los beneficios que ella conlleva, la venezolana originaria del Estado Mérida, cautivó por completo a los jueces, televidentes y todo apuntaba a que también lo había hecho con el mundo entero.

Amanda Dudamel, de sonrisa amplia y personalidad extrovertida, deja ver en sus redes sociales a través de una gran cantidad de fotografías, la personalidad y la entrega de una mujer enamorada de su profesión, que persigue sus sueños, y que no le teme al lente de una cámara.

Culpo fue una de las presentadoras del certamen, cuyo jurado estuvo integrado por la periodista deportiva Emily Austin, la ex Miss Universo Wendy Fitzwilliam, la empresaria Olivia Quido, la modelo Mara Martin, la autora estadounidense Sweta Patel, el músico Big Freedia, la periodista y presentadora de televisión Myrka Dellanos y la ex Miss Universo Ximena Navarrete de México.

La representante de la bandera tricolor se abrió paso entre las demás aspirantes, con fluidez y respondió a juicio de muchos, de una manera audaz y visionaria, a la difícil ronda de preguntas, sin embargo, la venezolana se quedó con el anhelo de ser quien llevara a su país la octava corona de belleza mundial.

Amanda Dudamel, sobresale no solo por su talento, sino por su descendencia, la merideña de 1,79 metros, es hija del del exfutbolista Rafael Dudamel, quien es conocido dentro y fuera de Venezuela por haber llevado historia a la selección tricolor, por el lado materno, podría decirse que Amanda lleva en su sangre el legado de los concursos, pues su madre Nahir Newmann, fue reina de belleza en Mérida a los 20 años.

La venezolana estudió diseño de moda en el Instituto Europeo di Design en Roma con una especialización centrada en el foco de la moda sostenible, en el London College of Fashion.

Un Miss Universo que dejó sin aliento a dos países que daban con seguridad el nombre de dos candidatas como posibles ganadoras; Amanda Dudamel por Venezuela y María Fernanda Aristizabal, de Colombia.

Ecuador no clasificó

“He cumplido mi cometido, Ecuador está sonando. Gracias por tanto apoyo, los amo”, fue el último mensaje que dejó la ecuatoriana Nayelhi González, antes de realizar su pasarela en la gala de Miss Universo, realizada en Nueva

Sin duda, la joven de 26 años, pese a no haber clasificado entre las 16 semifinalistas del certamen de belleza más importante del mundo, dejó el nombre del país en alto, y más en cuestión de moda.El look de Nayelhi no sólo impacto a diseñadores nacionales, sino internacionales, quienes la observaron e incluso medios de comunicación de otros países, le preguntaron por su vestuario tan bien acertado.Hasta el momento no se conoce el día exacto de retorno a Ecuador, de nuestra representante.