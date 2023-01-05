Harry llama en su nuevo libro a su hermano, el príncipe William, su “archienemigo”

jueves, enero 5, 2023

El duque de Sussex cuenta los detalles de este terrible episodio en sus memorias, 'Spare', que saldrán a la luz el próximo 10 de enero

El próximo martes, 10 de enero, el príncipe Harry (38 años) publicará sus memorias, Spare, donde cuenta sus traumáticas vivencias dentro de la monarquía británica. Cinco días antes del lanzamiento, ha salido a la luz el que sería uno de los terribles episodios que tuvo junto a su familia. Se trata de una agresión que sufrió por parte de su hermano, Guillermo (40), tras una fuerte discusión en la que Meghan Markle (41) también fue protagonista.

El príncipe Harry revela detalles sobre una confrontación que se produjo en su casa de Londres en 2019, meses antes de que anunciara su salida de la Corona. En el libro, al que han tenido acceso varios medios británicos, el duque de Sussex cuenta que Guillermo insultó a Meghan Markle, llamándola “difícil”, “grosera” y “abrasiva”.

Según un extracto de una entrevista con el príncipe Harry en Good Morning America de ABC, el copresentador de Good Morning America, Michael Strahan, está leyendo una cita del libro ‘Spare’ al príncipe Harry.

“Hay una cita en este libro donde te refieres a tu hermano como tu ‘hermano amado y archienemigo’. Palabras fuertes. ¿Qué quisiste decir con eso?”, pregunta Strahan.

Se ve al príncipe Harry asintiendo mientras Strahan lee la cita.

“Siempre ha habido esta competencia entre nosotros, extrañamente. Creo que realmente juega o siempre juega con la mecánica del “heredero y el repuesto”, responde el príncipe Harry.

Luego del adelanto de la entrevista, Strahan les dijo a sus copresentadores de Good Morning America que leyó el libro completo del príncipe Harry y agregó que los lectores estarán “sorprendidos de lo abierto que es” y que los “dejará boquiabiertos”.

El príncipe Harry acusó a su hermano, William, de agredirlo físicamente durante una discusión sobre su esposa, Meghan Markle, en 2019, según The Guardian.

El periódico del Reino Unido afirma haber visto una copia anticipada de la muy esperada biografía del príncipe Harry, “Spare”, en la que Harry, el duque de Sussex, supuestamente alega que su hermano William, el príncipe de Gales, lo tiró al suelo durante el altercado.

La supuesta riña se produjo tras una conversación entre los dos hermanos, durante la cual William, el heredero al trono británico, llamó a Markle “difícil”, “grosera” y “abrasiva”, según The Guardian.

La confrontación, dice The Guardian citando a Harry, se intensificó hasta que William “me agarró por el cuello, rompió mi collar y… me tiró al suelo”.

Según CNN se ha solicitado una copia anticipada del libro a la editorial Penguin Random House, pero no ha recibido respuesta. CNN también se comunicó con el equipo de prensa del Príncipe William en Kensington House en busca de comentarios.