Santa Tracker, el mapa para ver el recorrido de Papá Noel por el mundo, en tiempo real

domingo, diciembre 25, 2022

Google sumó algunos juegos para divertirse en línea: “El selfie de Papá Noel”, “Festival del envoltorio”, “Crea un elfo” y “Pintura navideña” son algunas de las opciones

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Si eres amante de la Navidad y del personaje característico de estas fechas como Santa Claus, te sorprenderá saber que hay un aplicativo para darle seguimiento al peculiar anciano bonachón de traje rojo y amplia barba blanca.

Google lanzó nuevamente este año la plataforma para seguir el viaje por el mundo de Santa Claus , mientras llena de felicidad y regalos a las familias.

Se trata de la página interactiva “Santa Tracker”, que muestra a San Nicolás a bordo de su trineo clásico tirado por renos y su trayecto con los regalos elaborados por los elfos en su aldea del Polo Norte.

La plataforma, además, realiza un conteo de regalos otorgados por Papá Noel en las ciudades que ha visitado, así como postales de cada lugar para conocer en detalle.

Por último, Google sumó algunos juegos para divertirse en línea: “El selfie de Papá Noel”, “Festival del envoltorio”, “Crea un elfo” y “Pintura navideña” son algunas de las opciones.