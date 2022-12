‘Qué miras bobo’: Messi molesto en plena entrevista

viernes, diciembre 9, 2022

No quiero hablar del árbitro, porque enseguida te amonestan o te sancionan, pero creo que la gente vio lo que fue. La FIFA tiene que revisar eso, no puede poner un árbitro así para un partido de esta trascendencia, que no está a la altura«, sentenció Messi

Tiempo de lectura: 2 minutos Lionel Messi se mostró molesto en plena entrevista tras la clasificación de Argentina a semifinales del Mundial de Catar 2022 este viernes 9 de diciembre del 2022. «Qué miras bobo«, repitió un par de veces el capitán de la ‘Albiceleste’ en el inicio de la entrevista con claro gesto de fastidio, hasta que finalmente decidió terminar el incómodo momento con un «andá para allá«. Las cámaras no mostraron al destinatario de la polémicas palabras de Messi. Sin embargo, posteriormente el medio argentino reveló que se trataba del futbolista neerlandés Wout Weghorst, autor de los dos goles en el partido de cuartos de final y con quien tuvo varios choques dentro del campo. CRÍTICAS AL ÁRBITRO Y VAN GAAL

Sus impresiones sobre el encuentro también generaron polémica, pues criticó al árbitro del encuentro, Antonio Mateu Lahoz, y al entrenador neerlandés, Louis van Gaal. El argentino se mostró muy crítico con el arbitraje del español. «(Cuando llegó) el empate sentí mucha bronca, no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro, porque enseguida te amonestan o te sancionan, pero creo que la gente vio lo que fue. La FIFA tiene que revisar eso, no puede poner un árbitro así para un partido de esta trascendencia, que no está a la altura«, sentenció Messi. «Sufrimos demasiado injustamente. Nos merecíamos pasar. Quizá no hicimos un gran partido, después el árbitro lo mandó a la prórroga. Siempre nos jugaba en contra. En la última jugada (la del empate) no era ‘foul’. Van Gaal vende que juega bien al fútbol y nos metían pelotazos”, criticó al rival. En declaraciones a los medios, Leo también mostró su felicidad por la calsificación a semifinales y habló del sufrimiento que tuvieron que superar para ganar a Países Bajos. «Siento mucha alegría, mucha felicidad. No era la situación para ir al alargue ni a los penaltis. Tuvimos que sufrir pero pasamos y esto es algo impresionante (…) Estamos disfrutando muchísimo de la gente, de ir pasito a pasito. Estamos muy felices», subrayó Messi sobre el terreno de juego. Y añadió: «Argentina está entre las cuatro mejores del mundo porque demuestra que sabe jugar cada partido con las mismas ganas y la misma intensidad».

